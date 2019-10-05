تحت شعار مدينتنا بيتنا جامعة القاهرة تطلق مبادرة أصدقاء المدينة

تشهد المدن الجامعية لجامعة القاهرة، خلال الفترة القادمة خطة موسعة للأنشطة الطلابية تبدأ بمبادرة "أصدقاء المدينة"، التي أطلقتها جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مع بداية العام الدراسي الجديد، تحت شعار "مدينتنا بيتنا" بهدف رفع كفاءات ومهارات طلبة وطالبات المدن الجامعية، من خلال دورات تدريبية مختلفة في مجالات التنمية البشرية، والحاسب الآلي واللغات، وعقد الندوات العلمية والثقافية والفنية، ومساهمة الطلاب واندماجهم في العمل العام والمشاركة المجتمعية.



وأوضح الدكتور الخشت، أن مبادرة "أصدقاء المدينة" - والتي تأتي في إطار مشروع تطوير العقل المصري الذي تتبناه الجامعة - تعمل على الاستثمار في طلاب المدن الجامعية المغتربين عن أسرهم من خلال تدريبهم وتغيير طرق تفكيرهم، خلال فترة تواجدهم في المدن الجامعية وطوال دراستهم بالجامعة.



وتمت أولى الاجتماعات التنسيقية لطلاب وطالبات المدن، الأسبوع الماضي، تحت إشراف الدكتور هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ومستشاري المدن للأنشطة وهم الدكتور مجدي عمر، والدكتورة أمنية الفقي، والدكتورة غادة عبد الرحيم، والدكتورة مي حامد، بحضور مشرفين ومشرفات الأنشطة بالمدن لتعريف الطلاب والطالبات بأهداف المبادرة ومدى استفادة المشاركين من الانضمام للمباردة.



ومن جانبها قالت الدكتورة هبه نوح، إن المبادرة تأتي كترجمة لمشروع الدكتور محمد عثمان الخشت في تطوير العقل المصري وتغيير طرق التفكير لدى طلاب المدن الجامعية ليصبحوا مواطنين صالحين يمكنهم العودة إلى أسرهم ومحافظاتهم قادرين على نقل ما حصلوا عليه واستفادوا منه في تغيير رؤيتهم وطريقتهم في التفكير، مشيرة إلى أن المبادرة تشمل تنظيم القوافل الطبية والخدمية للمناطق المحيطة بالجامعة، والمشاركة في فصول محو الأمية وحملات التشجير والتجميل وغيرها من الأنشطة التي تخدم المجتمع.



يذكر أن نقطة انطلاق المبادرة بدأت من مدينة رعاية الطالبات التي تشرف على أنشطتها الطلابية الدكتورة غادة عبد الرحيم.