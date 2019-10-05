20 جنيها ارتفاعا في الطن.. أسعار الأسمنت في مصر اليوم السبت 5 - 10 - 2019

يعرض موقع "صدى البلد"، بورصة أسعار شركات الأسمنت اليوم السبت 5 أكتوبر 2019، حيث شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعًا مقارنة بأمس، وذلك وفقًا للعرض والطلب بالسوق، وتباينت الأسعار بين الشركات، فتراوح السعر بين 785 جنيهًا للطن و823 جنيهًا للطن.





وارتفعت أسعار شركة مصر بنى سويف للأسمنت إلى 823 جنيهًا للطن وشركة لافارج للأسمنت إلى 790 جنيهًا للطن، وشركة أسمنت ميدكوم أسوان عند 785 جنيهًا للطن، وشركة أسمنت سيناء إلى 790 جنيهًا للطن، وشركة العريش للأسمنت إلى 790 جنيهًا للطن.





وشركة السويس للأسمنت عند 790 جنيهًا للطن، وارتفعت أسعار شركة أسمنت حلوان إلى 800 جنيه للطن وشركة اسمنت شورى عند 785 جنيهًا للطن وشركة جنوب الوادى عند 790 جنيهًا للطن، وشركة مصر للأسمنت قنا عند 785 جنيهًا للطن وشركة الوطنية للاسمنت بنى سويف ارتفعت إلى 793 جنيهًا للطن، وارتفعت أسعار شركة العربية للأسمنت عند 803 جنيهات للطن، وشركة النهضة إلى 785 جنيهًا للطن، في حين وصل سعر الطن بشركة السويدى للأسمنت إلى 810 جنيهات للطن.