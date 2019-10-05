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محافظات

من أشهر يخوت العالم.. ميناء بورسعيد يستقبل اليخت اليوناني الذهبي o'ptasia

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:34 م
صدى البلد
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استقبل ميناء بورسعيد السياحى التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،صباح اليوم السبت الموافق ٥ اكتوبر ٢٠١٩ ، اليخت السياحى «اوبتازيا»o'Ptasia ، والذى تم بناؤه عام ٢٠١٨ حيث يعتبر من أشهر ٦ يخوت فى العالم من حيث الأسطح الأمامية، والمملوك لشركة golden yachts اليونانية.

في هذا السياق، قال اللواء محمد برأيه نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالي، إن اليخت يعد الأول من نوعه خلال العام الحالي الذي يصل الميناء السياحى، وسوف يغادر الميناء استكمالا لرحلته عبر موانئ البحر المتوسط متجهًا إلى السعودية بعد إنهاء طاقم اليخت جولتهم الحرة في مدينة بورسعيد، مشيرا إلى أن استقبال هذا اليخت يساهم في تشجيع سياحة اليخوت وإستعادة سياحة اليوم الواحد.

وأضاف برايه أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة والاستعدادات لرسو اليخت، وذلك بالتنسيق مع محافظة بورسعيد وتحركات قناة السويس والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ومديرية الأمن وهيئة تنشيط السياحة، لافتا إلى جاهزية الميناء لاستقبال السفن السياحية، وعلى أتم استعداد لتقديم كل الدعم للجهات المتعاملة للظهور بالمظهر اللائق.

الجدير بالذكر أن اليخت o'ptasia من اليخوت الذهبية ، والذي صمم بطراز عصري أنيق ويبلغ طوله 85 مترا وغاطس 03.6 متر وعلى متنه 27 سائحا وطاقم بحارة وتزيد سرعته عن 17 عقدة.

كما يتوفر باليخت جميع وسائل الراحة والترفيه تشمل السبا وجاكوزي على السطح وصالة رياضية مجهزة تجهيزًا كاملًا ونادي شاطئي ومنتجع للأعمال، ويوفر المصعد المركزي وصولًا سريعًا بين جميع الطوابق الأربعة المتصلة ، يضم ٦ غرف فاخرة لاستضافة ١٢ سائح و٢٦ ضابط وطاقم بحاره فى أماكنهم الخاصة، فضلا" عن جناح خاص ضخم للمالك ، وصالة تتسع لـ20 شخصا ومهبط طائرات هليكوبتر على السطح الأمامى لليخت تحسبا" لحالة الطوارىء.


من أشهر يخوت العالم.. ميناء بورسعيد يستقبل اليخت اليوناني الذهبي o'ptasia
من أشهر يخوت العالم.. ميناء بورسعيد يستقبل اليخت اليوناني الذهبي o'ptasia
من أشهر يخوت العالم.. ميناء بورسعيد يستقبل اليخت اليوناني الذهبي o'ptasia
من أشهر يخوت العالم.. ميناء بورسعيد يستقبل اليخت اليوناني الذهبي o'ptasia
من أشهر يخوت العالم.. ميناء بورسعيد يستقبل اليخت اليوناني الذهبي o'ptasia
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