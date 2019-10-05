الخيار والأناناس والذرة المسلوقة ولحم البط.. ماذا يحدث للجسم عند تناول هذه الأكلات

تناول لحم البط يعالج حالات فقر الدم

تناول الذرة يحميك من الإصابة بالروماتيزم والنقرس

عليكم بتناول الأناناس لتحصلوا على هذه الفوائد.. أبرزها تنظيف الرحم





لحم البط



من الأكلات المفضلة لدى العديد من الأشخاص نظرا لمذاقه الشهى واللذيذ، بالإضافة إلى أنه من اللحوم الصحية والغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات التى يحتاجها جسم الإنسان.



أوضح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول لحم البط باستمرار، لكى تتمتع بفوائده الصحية:



- يخلص الجسم من السموم

- يقوي الأسنان

- يعالج حالات آلام البلعوم

- يساعد على تحسين العقل

- يعالج حالات فقر الدم

- يساعد على علاج المشاكل الجلدية مثل الاكزيما، والحروق البسيطة

- يعالج التهابات الرئة والسعال

- مدر للبول بشكل جيد

- يخلصك من الانتفاخ والغازات المعوية

- يعالج السكتات الدماغية المفاجئة

- يحمي خلايا الجسم مما يعرف بالجذور الحرة.



الذرة المسلوقة



من الأطعمة التى يحرص على تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ وما تحتويه من فوائد صحية.



وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التي تكمن داخل الذرة المسلوقة وهو ما يدفعك إلى تناولها باستمرار أيضا ولكن بدون زيت و ملح.



- تحتوى على القليل من السعرات الحرارية مما يساعد فى التخلص من الوزن الزائد

- تساعد فى التخلص من الشعور بالغثيان

-تعالج ألم الروماتيزم والنقرس

-ملطف جيد للجلد

-علاج فعال لالتهاب المفاصل

-مدره للبول

-تساعد على تفتيت الحصى والرمل الذى يوجد بالكلى

-مفيدة لمرضى القلب وانسداد الشرايين.



الأناناس



من الفواكه اللذيذة التى يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهى و لما تحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية و مضادات أكسدة تحمى الجسم من بعض الأمراض.



كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل،عن بعض الفوائد الصحية التى تعو دإلى الجسم عند تناول الأناناس، وتتمثل فى:



-يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

- يقوم بتنظيف الرحم من الالتهابات .

- يقضي على الإلتهابات وبالأخص إلتهاب البلعوم والحنجرة والرئة .

- مفيد للدوالي .

- ترميم غضاريف الركب وفقرات الرقبة .

- يساعد على الهضم .

-يمنع الاصابة بـ التسوس .

- يقضي على الإمساك.

-علاج فعال للتخلص من نزلات البرد و السعال.



الخيار



يهتم العديد من الأشخاص باتباع أنظمة غذاء صحية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء فانت تعرف جيدا مدى أهمية وفوائد وضع الخضار والفاكهة فى غذائك اليومي، وبالأخص الخيار.



لذا ننصحك بتناول الخيار يوميا واكتشف ماذا يحدث لجسمك من تطور فى الصحة بنسبة كبيرة.



وكشف الدكتور أحمد صبري أخصائى التغذية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة، عن فوائد مذهلة لتناول الخيار يوميا ومنها:



1. يمدّ الجسم بالماء، لأن 96 % منه ماء.



2. مفيد للبشرة بسبب غناه بالماء والفيتامينات A ، B، C ، ومعادن المغنيسيوم والبوتاسيوم والسيليكا.



3. يضبط ضغط الدم لغناه بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف.



4. يساعد على الهضم.



5. يعالج حرقة المعدة الناتجة عن الحموضة.



6. يخفّف القرحة.



7. يخفف أوجاع التهاب المفاصل والنقرس خاصة عندما نعصره ونمزجه بعصير الجزر.



8. يساعد على التخلّص من الوزن الزائد لأنه فقير بالسعرات الحرارية وغني بالماء.

يحرص كثيرون على تناول الخيار والأناناس والذرة المسلوقة ولحم البط دون أن يعلموا أن لهذه الأكلات تأثيرات واضحة على أجسامهم، ومن أبرزها..