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فن

والدها قتل برصاصة في حرب لبنان وعاشت سنوات في مدرسة داخلي.. أبرز تصريحات ميرنا وليد لـ منى الشاذلي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:14 م
ميرنا وليد
ميرنا وليد
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آيه عاطف
حلت الفنانة ميرنا وليد، مؤخرًا ضيفة برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، والذي يذاع عبر فضائية الـ سي بي سي، وتحدثت ميرنا، عن كواليس حياتها الشخصية، وما عانته من الحرب الأهلية في لبنان، وجيف جاءت إلى مصر.

وهذه هي أبرز تصريحاتها:

- جئت من لبنان لمصر في ظروف الحرب الأهلية في لبنان.

- والدي توفى برصاصة عشوائية في الحرب الأهلية بلبنان عندما كان عمري 4 سنوات.

- والدي توفي في رمضان يوم ليلة القدر وهو بجانب أمي في السيارة.

- مررت بحالة نفسه عندمت توفى والدي .. فلم أعرفه.

- التحقت بمدرسة داخلي حتى سن الحادية عشر لأبتعد عن البلدة.

- جئت إلى مصر عن طريق الصدفة.

- كنت أعشق الدراسة وكنت الأولى دائمًا.
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