فنانة سورية تتهم آدم بخطفها والاعتداء عليها

اتهمت الفنانة السورية ​إنجي خوري، النجم اللبناني آدم بخطفها والاعتداء عليها بالضرب.



ونشرت الفنانة السورية فيديو صادم بدت من خلاله مصابة في قدميها وصدرها​.



وأكدت نجي خوري أنه تم أخذ هاتفها الجوال منها، وأنها ستقيم دعوى قضائية ضد آدم جراء خطفها ليومين والاعتداء عليها بواسطة 3 شبان بهدف تأديبها بعد تطاولها على زوجته السابقة ​الفنانة قمر​ حسب ادعاء إنجي خوري.



ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل من آدم ولا قمر على تصريحات إنجي خوري.

