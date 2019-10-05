فنانة سورية تتهم آدم بخطفها والاعتداء عليها

اتهمت الفنانة السورية إنجي خوري، النجم اللبناني آدم بخطفها والاعتداء عليها بالضرب.
ونشرت الفنانة السورية فيديو صادم بدت من خلاله مصابة في قدميها وصدرها.
وأكدت نجي خوري أنه تم أخذ هاتفها الجوال منها، وأنها ستقيم دعوى قضائية ضد آدم جراء خطفها ليومين والاعتداء عليها بواسطة 3 شبان بهدف تأديبها بعد تطاولها على زوجته السابقة الفنانة قمر حسب ادعاء إنجي خوري.
ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل من آدم ولا قمر على تصريحات إنجي خوري.
ونشرت الفنانة السورية فيديو صادم بدت من خلاله مصابة في قدميها وصدرها.
وأكدت نجي خوري أنه تم أخذ هاتفها الجوال منها، وأنها ستقيم دعوى قضائية ضد آدم جراء خطفها ليومين والاعتداء عليها بواسطة 3 شبان بهدف تأديبها بعد تطاولها على زوجته السابقة الفنانة قمر حسب ادعاء إنجي خوري.
ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل من آدم ولا قمر على تصريحات إنجي خوري.