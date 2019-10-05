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فن

فنانة سورية تتهم آدم بخطفها والاعتداء عليها

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:34 م
الفنانة السورية ​انجي
الفنانة السورية ​انجي خوري
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آيه عاطف
اتهمت الفنانة السورية ​إنجي خوري، النجم اللبناني آدم بخطفها والاعتداء عليها بالضرب.

ونشرت الفنانة السورية فيديو صادم بدت من خلاله مصابة في قدميها وصدرها​.

وأكدت نجي خوري أنه تم أخذ هاتفها الجوال منها، وأنها ستقيم دعوى قضائية ضد آدم جراء خطفها ليومين والاعتداء عليها بواسطة 3 شبان بهدف تأديبها بعد تطاولها على زوجته السابقة ​الفنانة قمر​ حسب ادعاء إنجي خوري.

ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل من آدم ولا قمر على تصريحات إنجي خوري.
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