بعد 7 دقائق .. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف أجاى .. فيديو

أحرز الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى الهدف الاول فى مرمى اسوان فى الدقيقة السابعة من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الاسبوع الثالث لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم .

أحرز هدف التقدم أجاى بعد الكرة الثابتة التى لعبها محمد مجدى أفشة من الناحية اليسرى

وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر ابراهيم، وعلي معلول ومحمد هاني.



خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.



خط الهجوم: جونيور أجايي.



فيما بدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: مسعد عوض



خط الدفاع: طارق أبو العز - إبراهيم القاضي - عبدالله السنجهاوي - محمود نعيم.



خط الوسط : محمد إسماعيل - موسى داو - محمد الصباحي - أحمد عامر.



خط الهجوم: حسن طارق - أحمد عبدالظاهر.

