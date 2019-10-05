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فن

زاب ثروت يوجه سؤال للجمهور .. تعرف عليه

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:53 م
زاب ثروت
زاب ثروت
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قسم الفن
وجه الفنان زاب ثروت، سوأل للجمهور من خلال حسابه الشخصي عبر "أنستجرام" حيث نشر صورة معلقا عليها قائلا: "ديما في جملة بتعلق مع الواحد اي أغنية بيحبها ايه اكتر أغنية بتحبوها من ألاغاني الي عملتها يلا قولولي".

وشارك الجمهور بالتعليقات :"وعرفت ان الصحاب لا بالكترة ولا بالعدد في الشده هما اتنين تلاته عليهم تعتمد_كل أغانيك تحفة_عايش في اكبر سجن بس من جوايا حر_دا الصاحب لو يخون في صحبه يبقي باقي مين".

كما يستعد زاب ثروت لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة محمود العسيلي والموسيقى سارى هانى، مساء 17 نوفمبر المقبل.

يذكر أن زاب ثروت، قد طرح مؤخرا أكثر من أغنية منفردة بمشاركة أكثر من فنان، منهم أغنية "فارس" وشاركه الغناء الفنان أحمد شيبة وحققت 9 ملايين مشاهدة على اليوتيوب، وأغنية "الصحاب" وشاركه الغناء الفنان حمزة نمرة وحققت 15 مليون مشاهدة على اليوتيوب".
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