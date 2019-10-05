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أخبار العالم

تطور جديد في مفاوضات سد النهضة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:03 م
سد النهضة
سد النهضة
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رحيم يسري
قال وزير الري السوداني اسر عباس إنه تم اقتراح تشكيل لجنة سودانية مصرية إثيوبية لمناقشة أزمة سد النهضة.

وأضاف الوزير السوداني: ندعو إلى استمرار عمل اللجنة الفنية السودانية المصرية الإثيوبية لحل الخلافات بشأن سد النهضة، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وتابع الوزير قائلا: "اتفقنا على عدة نقاط وسنواصل العمل على حل القضايا الخلافية المتعلقة بسد النهضة".

كان البيت الأبيض دعمه للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق تعاون متبادل المنفعة حول تشغيل سد النهضة.

وأضافت المتحدثة الصحفية في بيان أن لجميع دول حوض النيل الحق في التنمية الاقتصادية والازدهار.

ودعا البيت الأبيض جميع الأطراف إلى إظهار حسن النية من أجل التوصل إلى اتفاق يصون الحقوق ويحترم حصة كل دولة من مياه نهر النيل.

وانطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم الجمعة الاجتماعات الثلاثية لوزراء الموارد المائية والري في مصر الدكتور محمد عبد العاطي، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى، لبحث ملف سد النهضة الاثيوبي.
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