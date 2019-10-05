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رياضة

الدوري الإنجليزي.. ميلنر ينقذ ليفربول أمام ليستر سيتي ويسجل هدف الفوز

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:04 م
ميلنر
ميلنر
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عبدالله هشام
نجح فريق ليفربول الإنجليزي من اقتناص الهدف الثاني أمام فريق ليستر سيتي لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف ، في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف ليفربول الأول عن طريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 41 من عمر المباراة وتعادل ماديسون لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 80 من زمن المباراة .

وسجل الهدف الثاني ميلنر من ضربة جزاء في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء .

واهدار مهاجمي فريق ليفربول وعلي رأسهم محمد صلاح العديد من الفرص والهجمات يسهل التسجيل منها وهز شباك ليستر سيتي الا انها برعونه تكون خارج الملعب .

وكان ليفربول قد فاز على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما تفوق ليستر سيتي على توتنهام 2 - 1.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث بـ 14 نقطة.
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