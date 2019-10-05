مستشار بأكاديمية ناصر: جماعة الإخوان الإرهابية ضد انتصار حرب أكتوبر المجيدة.. فيديو

قال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت ضد حرب أكتوبر المجيدة، موضحا أن إسرائيل كانت متواجدة في سيناء لمدة 6 سنوات وجماعة الإخوان لم تقم بأي عمل ضد قوات الإحتلال الإسرائيلية طوال 6 سنوات ولكنهم يتحركون الأن لتنفيذ عمليات إرهابية ضد قواتنا المسلحة في سيناء.
وأضاف عادل العمدة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن عناصر الإخوان تنفذ أهدافاً معينة، وأصبحوا أدوات لتنفيذ مخططات التقسيم في المنطقة العربية.
وتابع عادل العمدة:" حرب أكتوبر 1973 كانت نقطة فارقة في تاريخ العالم، وبعد حرب أكتوبر وكبار القادة الإسرائيليين أجمعوا على عدم الدخول في حرب مسلحة مع مصر مرة أخرى ولكنها تنفذ حروب الجيل الرابع كي تجعلنا شعبا غير قادر على حمل السلاح إلى أن ينتهي جيل اكتوبر".