قتلة كويتي فى الجيزة.. المؤبد لـ3 والمشدد 15 سنة لاثنين و7 سنوات لسيدة.. حبس 10 متهمين 15 يومًا في الانضمام لجماعة إرهابية

ماذا قال رئيس جنايات كفر الشيخ للطبيب المزيف قبل الحكم عليه؟

المشدد 5 سنوات لـ سايس لحيازته ألف قرص مخدر في السلام



قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، لإدانتهم بقتل مواطن كويتي بالعجوزة. كما عاقبت المحكمة اثنين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والمشدد 7 سنوات لسيدة.



صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف، و أشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وسكرتارية معتز مدحت.



كان المستشار نبيل صادق النائب العام السابق قد وافق على إحالة المتهمين للجنايات بعدما كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة، أن الخادمة "عزيزة إ م"، 32 سنة، وباقي المتهمين عقدوا اتفاقًا جنائيًا على سرقة مسكن المجني عليه لسابق علمهم باحتفاظه بمبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية بمسكنه مستغلين كونه طاعنًا في السن، فضلًا عن عمل المتهمة الخامسة كخادمة لديه، حيث مكنتهم من الدلوف إلى مسكن المجني عليه وقيدوه وطرحوه أرضًا وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية وحال استغاثته انقض عليه المتهمون وكتموا أنفاسه ليتمكنوا من استكمال عملية السرقة والفرار هاربين بالمسروقات.



واعترف المتهمون تفصيليًا بارتكاب الواقعة وأجروا معاينة تمثيلية بمسرح الجريمة وجاءت مطابقة لما سردوا من اعترافات وما تم ضبطه بمسرح الجريمة، وما رود في تحريات المباحث.



وفى سياق متصل وجّه المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، رسالة مؤثرة، للمتهم "ح.ع"، المتهم بانتحال صفة طبيب مخ وأعصاب، قائلًا له قبل النطق بالحكم عليه بمعاقبته بالسجن 5 سنوات "اتجرأت على حق من أقدس حقوق البشر، هو الحق في سلامة أجسادهم، فادعيت الطب زورًا وقمت بخداعهم.. وأي طب ادعيت؟ طب المخ والأعصاب، واستمرأت العبث بأمخاخهم وأعصابهم سنين عَدَدَا، وإن تقول لهم إلا كذبًا".



وأضاف: ولم تكتفِ بما اقترفت، بل دعّمته بتزوير، ظننته يغشى عبثك وجهلك، فجئت بأوراق رسمية لطبيب يتطابق اسمك مع اسمه رباعيًا، عدا اللقب، وزوّرت فيها لتخدع بأنه أنت.



واختتم رسالته: "اصطنعت شهادات نسبتها زُورًا لطب القصر العيني والمنصورة لتؤازر كل أولئك من جرم.. إن ما جئت يستأهل أن تنزل بك المحكمة حد العقوبة الأقصى، لولا أنْ راعت بعض ظروف ومُلابسات الدعوى".



وكانت تحقيقات النيابة العامة، قد كشفت أن المتهم، "حسام.ع"، 29 سنة، قد زاول مهنة الطب دون الحصول على تراخيص، وقام بفتح عيادة طبية بناحية سخا لعلاج أمراض المخ والأعصاب، وتزوير شهادة تخرج نسبها إلى كلية الطب قصر العيني، وأخرى نسبها إلى طب المنصورة.



وتبين من خلال أوراق القضية، وتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم، قد مارس مهنة الطب على مدار 8 سنوات، وقام بتزوير تصريح ممارسة مهنة نسبه إلى نقابة أطباء الدقهلية لتشابه اسمه مع طبيب آخر، رباعيًا عدا لقب العائلة، وأنه تخصص في علاج أمراض المخ والأعصاب دون سند قانوني.



وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير الإدارة، قد حرّرت محضرًا ضد شاب لاتهامه بانتحال صفة أخصائي أمراض مخ وأعصاب، ومزاولته المهنة دون ترخيص وفتح عيادة طبية بناحية سخا دون الحصول على أي تراخيص، وانتحال صفة طبيب.



كما جددت النيابة العامة، حبس 10 متهمين 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.



المتهمون المحبوسون احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية، كل من: سامح جمال، وعادل إبراهيم، وفؤاد عبد العزيز، وفرج عبد الحليم، ومحمد نصر، ويحيي حسن، وعلي لطفي، ومصطفى عبد الجليل، وعلى البسيونى، والسيد فاروق.



ووجهت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



فيما عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل " سايس جراج " بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك لاتهامه بحيازة آلف قرص مخدر، بقصد الإتجار في منطقة السلام.



بداية الواقعة كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيد بقيام " و.ع" وشهرته "سيد"، بممارسة نشاط إجرامي، تخصص فى ترويج واتجار الأقراص المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته أكثر من ألف قرص مخدر.



وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت بالعقوبة المتقدمة.



