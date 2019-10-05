الوسواس القهري.. تعرف على نصائح العلماء للتخلص منه وأفضل الذكر لعلاجه.. فيديو

قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء إن علاج الوسواس القهري وعدم الالتفات له تماما وعليك عندما يداهمك الوسواس بأن لا تعيره اهتماما، فإذا كنت تتوضأ مثلا ولكم تتأكد بأنك غسلت يدك كم مرة فلا تهتم وكذلك في الصلاة إذا جاءك الوسواس يشكك في عدد الركعات فصل على اعتقادك انت ولا تفكر في هذا الوسواس .





وأضاف فخر خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ردا على سؤال شخص يسأل عن علاج الوسواس القهري خاصة في الطهارة والوضوء"؟ قائلا: إذا اتبعت الوسواس في الطهارة فستدخل في وسواس أكبر وأشياء أخرى لا يحمد عقباها . فكن واثقا من نفسك ولا تدع مجالاً للشيطان بأن يسيطر عليك .





وتابع: إذا اتبعت هذه النصيحة فـ خلال أيام قليلة سيختفي الوسواس تماما .





أفضل علاج للوسواس القهري

قال الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن علاج الوسواس القهري له أمران الأول التجاهل التام، والثاني: الذكر لأن القلب العامر بالذكر يطرد الشيطان ووسوسته.





وأضاف الشيخ وسام، في إجابته عن سؤال ورد إليه عبر موقع يوتيوب، مضمونه "استغرق أكثر من ساعة في الاستحمام فهل في ذلك شيء؟"، أن ما لديك هذا يسمى بمرض الوسواس القهري، ورسول الله كان يرشدنا إلى ما يذهب الوسواس إما بالتجاهل وإما بذكر الله، فعليك أن تكفى عن ذلك لأنه لا يجب عليك الغسل بما ذكرت، فقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصًا كلما يدخل للصلاة يظن أنه خرج منه ريح فقال لها لا تنصرف حتى تسمع صوتًا أو تجد ريحًا.





وأشار إلى أن الغسل أمر بسيط فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بصاع والصاع مثل لتر المياه لأن الغسل هو إسالة الماء مرة واحدة على جميع الجسم بنية التطهر فهذا يحدث فى دقيقتين، قائلًا: "أوعى أن يأخذك هذا إلى مرض الوسواس القهري وتضطر ان تلجأ للعلاج النفسي".





أفضل الذكر للتخلص من الوسواس القهري

وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أعظم الذكر الذي يطرد الوسوسة هى الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وكثرة الذكر بإسم الله «المقسط» بياء النداء" فتقول: " يا مقسط " .





وتابع : بعض العلماء قالوا يجب الإكثار من الاستعاذة، وترديد «لا إلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ؛ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".



