Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الوسواس القهري.. تعرف على نصائح العلماء للتخلص منه وأفضل الذكر لعلاجه.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:13 م
الوسواس القهري
الوسواس القهري
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء إن علاج الوسواس القهري وعدم الالتفات له تماما وعليك عندما يداهمك الوسواس بأن لا تعيره اهتماما، فإذا كنت تتوضأ مثلا ولكم تتأكد بأنك غسلت يدك كم مرة فلا تهتم وكذلك في الصلاة إذا جاءك الوسواس يشكك في عدد الركعات فصل على اعتقادك انت ولا تفكر في هذا الوسواس .

وأضاف فخر خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ردا على سؤال شخص يسأل عن علاج الوسواس القهري خاصة في الطهارة والوضوء"؟ قائلا: إذا اتبعت الوسواس في الطهارة فستدخل في وسواس أكبر وأشياء أخرى لا يحمد عقباها . فكن واثقا من نفسك ولا تدع مجالاً للشيطان بأن يسيطر عليك .

وتابع: إذا اتبعت هذه النصيحة فـ خلال أيام قليلة سيختفي الوسواس تماما .

أفضل علاج للوسواس القهري
قال الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن علاج الوسواس القهري له أمران الأول التجاهل التام، والثاني: الذكر لأن القلب العامر بالذكر يطرد الشيطان ووسوسته.

وأضاف الشيخ وسام، في إجابته عن سؤال ورد إليه عبر موقع يوتيوب، مضمونه "استغرق أكثر من ساعة في الاستحمام فهل في ذلك شيء؟"، أن ما لديك هذا يسمى بمرض الوسواس القهري، ورسول الله كان يرشدنا إلى ما يذهب الوسواس إما بالتجاهل وإما بذكر الله، فعليك أن تكفى عن ذلك لأنه لا يجب عليك الغسل بما ذكرت، فقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصًا كلما يدخل للصلاة يظن أنه خرج منه ريح فقال لها لا تنصرف حتى تسمع صوتًا أو تجد ريحًا. 

وأشار إلى أن الغسل أمر بسيط فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بصاع والصاع مثل لتر المياه لأن الغسل هو إسالة الماء مرة واحدة على جميع الجسم بنية التطهر فهذا يحدث فى دقيقتين، قائلًا: "أوعى أن يأخذك هذا إلى مرض الوسواس القهري وتضطر ان تلجأ للعلاج النفسي".

أفضل الذكر للتخلص من الوسواس القهري
وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أعظم الذكر الذي يطرد الوسوسة هى الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وكثرة الذكر بإسم الله «المقسط» بياء النداء" فتقول: " يا مقسط " . 

وتابع : بعض العلماء قالوا يجب الإكثار من الاستعاذة، وترديد «لا إلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ؛ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج السهو في الصلاة.. تعرف على نصائح أمين الفتوى لتحقيق الخشوع

حالة مرضية..الإفتاء ترد على من يستحم أكثر من ساعة .. فيديو

علاج الوسواس القهري في كثرة الإسراف بالماء.. الإفتاء تضع روشتة شرعية

روشتة علاجية من دار الإفتاء لمن يعاني من كثرة الوساوس.. فيديو

ترشيحاتنا

قرار هام من فايلر لـ لاعبي الأهلي في أسوان

انتبه.. علامات تشير إلى إصابة التفاح بـ الصدأ

للأسف .. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

سد النهضة والوصول لطريق مسدود.. مصر ترحب بتدخل امريكا فى المفاوضات .. واثيوبيا ترفض كل الحلول

السقا وحلمي ضحايا رامز جلال لأول مرة.. شاهد رد فعلهما

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. علامات تشير إلى إصابة التفاح بـ الصدأ

بعد تصدرها تريند جوجل .. إطلالات مميزة تبرز أناقة فوز الفهد

كارثة بعد أزمة سمكة الأرنب.. 9 أنواع من الأسماك لا تأكلها