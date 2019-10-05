تكريم لبني عبد العزيز بالدورة الثالثة من مهرجان الأفروصينى

قررت إدارة الدورة الثالثة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى برئاسة سهير عبد القادر تكريم النجمة المصرية الكبيرة "لبني عبد العزيز وذلك عن مجمل أعمالها وإبداعاتها في المجال الفني والسينمائي.



يذكر أن لبني عبد العزيز ممثلة مصرية، خريجة الجامعه الامريكيه فى القاهره أكملت دراستها العليا فحصلت علي الماحسـتير في التمثيل مـن الولايات المتحـدة الأمريكيـة . لهـا العديـد من الأدوار الهامة في السـينما المصرية التي عنيت بالمرأة وقضايا فئات المجتمع المصرى.



وكان من أشهر أعمالها فيلم الوسادة الخالية مع عبد الحليم حافظ وفيلم عروس النيل ، لذلك يتم تكريمها في بلد النيل.

قدمت لأول مرة مسلسل إذاعي بعنوان الوسادة لا تزال خالية وهو استكمالا لأحداث فيلم الوسادة الخالية.

يزخر مشوارها الفني أعمال ما بين السينما، التلفزيون والراديو والذي قدمت فيه برنامجها الاشهر "العمه لولو".

كمـا لمـع اسـمها مـن خلال كتاباتهـا الصحفيـة فـي الاهرام ويكلي والتـي تعني بمشـاكل وقضايا من جميع انحـاء العالم وخاصة افريقيا.



تقام الدورة الثالثة من مهرجان الأفروصينى في الفترة من 27 الي 31 اكتوبر المقبل بمحافظة اسوان تزامنا مع اعلان الرئيس السيسي اسوان عاصمة للشباب الافريقي ، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثقافة وزارة السياحة المصرية التي ادرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فاعلياتها ووزارة التضامن و الهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصرية الإفريقية والصينية علي الصعيدين الثقافي والسياحي. وكذلك محافظة اسوان التي قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.