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رياضة

الإسماعيلي يهزم وادي دجلة 1 - صفر .. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:31 م
الإسماعيلي يهزم وادي
الإسماعيلي يهزم وادي دجلة ويقفز للمربع الذهبي
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حسن العمدة
حقق فريق الاسماعيلي فوزا صعبا علي وادي دجلة بهدف وحيد ،في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بتروسبورت فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف الاسماعيلي فى الشوط الثانى فى الدقيقة 70 عن طريق بينسون شيلونجو بعد تلقيه عرضية متقنة من محمد حمدي زكي سددها بقوة سكنت شباك محمد عبدالمنصف حارس وادي دجلة .


وبهذه النتيجة صعد الإسماعيلي إلى المركز الخامس برصيد 6 نقاط ، بينما تجمد وادي دجلة فى المركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيدة .
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