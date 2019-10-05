باريس سان جيرمان يعزز صدارته للدورى الفرنسى برباعية فى أنجيه .. فيديو

فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه أنجيه بأربعة أهداف مقابل لا شيء خلال المباراة المقامة فى الأسبوع التاسع من الدورى الفرنسى على ملعب بارك دي برينس.



وأحرز بابلو سارابيا الهدف الأول للفريق الباريسي فى الدقيقة الثالثة عشرة من زمن الشوط الأول وعزز إيكاردي بالهدف الثانى فى الدقيقة السابعة و الثلاثون معلنًا الهدف الثانى لفريقه و المباراة ،فى الشوط الثانى أحرز إدرياسا الهدف الثالث فى الدقيقة التاسعة و الخمسون و إختتم نيمار الأهداف و ا؛رز الرابع فى الدقيقة التسعون.



وغاب المهاجم المتألق النجم كيليان مبابى عن مباراة اليوم، بداعي الإصابة.



وإحتل باريس سان جيرمان المركز الأول فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة بينما هبط أنجيه للمركز الثالث برصيد 16 نقطة.