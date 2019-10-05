Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

باريس سان جيرمان يعزز صدارته للدورى الفرنسى برباعية فى أنجيه .. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:40 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه أنجيه بأربعة أهداف مقابل لا شيء خلال المباراة المقامة فى الأسبوع التاسع من الدورى الفرنسى على ملعب بارك دي برينس.

وأحرز بابلو سارابيا الهدف الأول للفريق الباريسي فى الدقيقة الثالثة عشرة من زمن الشوط الأول وعزز إيكاردي بالهدف الثانى فى الدقيقة السابعة و الثلاثون معلنًا الهدف الثانى لفريقه و المباراة ،فى الشوط الثانى أحرز إدرياسا الهدف الثالث فى الدقيقة التاسعة و الخمسون و إختتم نيمار الأهداف و ا؛رز الرابع فى الدقيقة التسعون.

وغاب المهاجم المتألق النجم كيليان مبابى عن مباراة اليوم، بداعي الإصابة.

وإحتل باريس سان جيرمان المركز الأول فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة بينما هبط أنجيه للمركز الثالث برصيد 16 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 صفقات جديدة تزين تشكيل سان جيرمان أمام رين فى السوبر الفرنسي

رين يتقدم على باريس سان جيرمان بهدف في الشوط الأول بكأس السوبر ..فيديو

ريمس يلقن باريس سان جيرمان درسا بثنائية بالدوري الفرنسي.. فيديو

باريس سان جيرمان بدون مبابي ونيمار أمام جالاتا سراي في دوري الأبطال

قمة نارية بين باريس سان جيرمان وأنجيه في الدوري الفرنسي

بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه في الدوري الفرنسي

ترشيحاتنا

في حجوزات الفنادق .. السعودية تعفي الأجانب من هذا الشرط

هذه الدولة قتلت القذافي.. 3000 رسالة سرية تكشف كارثة

مفاجأة.. أسعار الوقود ستنخفض فى هذه الحالة.. فيديو

حسين الشحات يكشف تفاصيل نجاته من الموت فى حادث المطار قبل السفر لـ أسوان

بعد خروجه مصابا.. ميلنر يهدي هدف انتصار ليفربول أمام ليستر لـ محمد صلاح.. شاهد

كهربا يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة تونديلا في الدوري البرتغالي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. علامات تشير إلى إصابة التفاح بـ الصدأ

بعد تصدرها تريند جوجل .. إطلالات مميزة تبرز أناقة فوز الفهد

كارثة بعد أزمة سمكة الأرنب.. 9 أنواع من الأسماك لا تأكلها