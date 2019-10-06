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بالحقائق والأرقام.. أحمد موسى يكشف تاريخ بناء سد النهضة ويخرس الخونة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:03 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
كشف الإعلامي أحمد موسى، بالأرقام والحقائق تاريخ إنشاء سد النهضة الأثيوبي، قائلا إنه في شهر مايو 2010 أعلنت أثيوبيا نيتها إنشاء سد النهضة، وأعلن وزير الري المصري في هذا الوقت أنه عقد اتفاقا مع السودان للحفاظ على حقوق مصر في المياه.

وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد":" وفي مايو 2010 التقى الرئيس مبارك، رئيسي الكونغو وكينيا لإقناعهما بمبادرة مصرية متعلقة بمياه النيل، وفي يونيو 2010 مصر تقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بعدم تمويل سد النهضة وإثيوبيا ودعت لبحث سبل التعاون بينهما".

وتابع أحمد موسى:" في نوفمبر 2010 أعلنت إثيوبيا أنها اقتربت من انتهاء تصميم السد، وفي مارس 2011 أعلنت إثيوبيا أن هناك شركات إيطالية سوف تقوم بتمويل السد بمقدار 4 مليارات و800 مليون دولار، وفي أبريل 2011 وضع رئيس وزراء إثيوبيا حجر أساس بناء السد".

وأردف أحمد موسى، أن إثيوبيا استغلت حالة الفوضى في مصر بعد يناير 2011 لبناء السد، ولكن جماعة الإخوان الإرهابية في هذا الوقت كانت تحاصر الجيش وتهاجم مصر وتركت إثيوبيا تضع حجر الأساس لبناء السد ولم تهاجم البناء في هذا الوقت.

وتابع أحمد موسى منفعلا: "الخونة من جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا وقطر يتحدثون عن سد النهضة الآن، ولكنهم كانوا يحاصرون الجيش في 2011 وتركوا إثيوبيا تبني السد والجاسوس مرسى زار إثيوبيا في عام 2012 ولكنه لم يتحدث إطلاقا عن سد النهضة".

واختتم أحمد موسى:" الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكن السبب وراء بناء سد النهضة ولم يكن متواجدا عندما بدأ إنشاء السد، ولم يكن مسؤولا عن بناء سد النهضة في إثيوبيا، وهناك من يحاول تحميله أي مشكلة أو قضية محورية من اجل إشعال الأوضاع في مصر".
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