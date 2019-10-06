ذكرى نصر أكتوبر ودعوات إيرانية لضرب السفارة الأمريكية ببغداد.. أبرز ما جاء في صحف الإمارات

وقالت الشرطة ومصادر طبية، إن خمسة أشخاص قتلوا في اشتباكات جديدة بين المتظاهرين والشرطة في العاصمة العراقية بغداد.







وأكد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية إطلاق رصاص حي باتجاه المتظاهرين الذين تجمعوا في محيط وزارة النفط على الطريق المؤدية إلى ساحة التحرير.

وأشارت المفوضية إلى اعتقال أكثر من 500 متظاهر أطلق سراح أكثر من نصفهم في الأيام الماضية، داعية إلى إطلاق سراح البقية.







وقالت مصادر طبية، إن معظم المتظاهرين قتلوا بالرصاص، مشيرة إلى أن 6 من رجال الشرطة قتلوا في هذه التظاهرات المناهضة للحكومة في بغداد وعدة مناطق في الجنوب.

وأوضحت مصادر عسكرية، أن القوات المشتركة شنت هجومًا واسعًا على مواقع ميليشيات الحوثي في منطقة الريبي بحجر، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة ودمرت بمدفعيتها طقمين (آليتين قتاليتين) في وادي سُليم، مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف مسلحي الميليشيات.







وذكرت مصادر ميدانية أن القوات أحبطت محاولة كبيرة لميليشيات الحوثي لاستعادة مواقع خسرتها في تورصة بالأزارق والمُسيمير، وأدت لمقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيات، بينما جرح اثنان من أفراد القوات المشتركة.

إلى ذلك، قُتل وجُرح 23 من عناصر ميليشيات الحوثي بينهم قياديان، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في جبهة حجر بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع.







واندلعت المواجهات أثناء محاولة مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية، التسلل في وادي «الشجيب» بقرية «الريبي» بمنطقة حجر غربي مديرية قعطبة. وأحبطت قوات الجيش الوطني، محاولة الميليشيات الحوثية وأجبرتها على التراجع والفرار.







وأسفرت المواجهات عن مصرع 16 من عناصر الميليشيات المتمردة، بينهم القياديان البارزان في الميليشيات المدعو معمر السقاف، والمدعو عوض بدر الدين الكهالي وجرح 7 آخرين.

وشن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء أمس الأول الجمعة، غارات جوية على مواقع تمركز فيها عناصر الميليشيات الحوثي شرقي العاصمة اليمنية.







وحسب مصادر متطابقة فإن طيران التحالف استهدف بغارتين موقع لميليشيات الحوثي في منطقة الصافح بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.





وأضافت المصادر، أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، في جبهة نهم.

تناولت الصحف الإماراتية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على تصريحات الشيخ محمد بن راشد المؤثرة لأبطال تحدي القراءة.*بن راشد: آمل أن تجدوا بين سطور «قصتي» ما يضيف إلى مستقبل أوطانكم الجميلةبحسب "البيان"، أدخل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السرور والفرح على قلوب الأبطال الـ16 المتنافسين في التصفيات النهائية، عبر البرنامج التلفزيوني «تحدي القراءة العربي»، بمفاجأته لهم خلال الحلقة الثانية، إذ أهدى كل واحد منهم نسخة بتوقيعه من كتاب «قصتي»، وهو أحدث إصداراته من الكتب، ويرصد رحلته في خدمة الوطن الممتدة طوال 50 عامًا.وكتب في الإهداء الموقّع على كل نسخة من الكتاب: «أهديك هذه القصص، آملًا أن تجد بين سطورها ما يضيف إلى مستقبل وطنك الجميل».*بن زايد: شكرًا لصناع المستقبل على عطائهم الذي لا يضاهيه عطاءوبحسب "الإمارات اليوم"، وجّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة شكر للمعلمين صناع المستقبل بمناسبة يوم المعلم، مؤكدًا سموه أن المعلم ستظل منزلته رفيعة في نفوسنا، وستبقى جهوده حاضرة في مسيرة البناء والتقدم.وقال على «تويتر»: «في يوم المعلم، نستذكر ذلك العطاء الذي لا يضاهيه عطاء آخر، ممتنون لمن سطروا علمًا وبنوا أمة وشيدوا نهضة، ستظل للمعلم منزلة رفيعة في نفوسنا، وستبقى جهوده حاضرة في مسيرة البناء والتقدم، تحية تقدير لكل معلم صاغت كلماته بناة الوطن، شكرًا لصناع المستقبل».*صدامات في بغداد وتحريض إيراني على السفارة الأمريكيةوبحسب "الخليج"، تجددت التظاهرات أمس السبت، في بغداد مع حظر التجول واستمرار حجب الإنترنت، بعد أربعة أيام من الاحتجاجات المطلبية، والمواجهات التي أوقعت نحو مئة قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح في العاصمة والمحافظات الجنوبية. وبعدما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى استقالة الحكومة، طالب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بتجميد مجالس المحافظات، وإجراء انتخابات مبكرة بقانون عادل.وذكرت مصادر أن تظاهرات حاشدة انطلقت بالقرب من الجملة العصبية وسط بغداد، جوبهت بإطلاق كثيف للرصاص. وأشارت إلى سقوط متظاهر بالقرب من الجملة العصبية، في وقت تجمع المئات من المحتجين قرب موال «النخيل» شرقي العاصمة. كما تجمع المئات من المتظاهرين في محيط ساحة التحرير. وكانت السلطات الأمنية، أغلقت الطرق الرئيسية المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد؛ منعًا لتجمع المتظاهرين. وشهدت شوارع العاصمة، التي يسكنها نحو تسعة ملايين نسمة، انتشارًا أمنيًا كثيفًا مع نشر آليات مدرعة.وقالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية إن نحو 100 شخص معظمهم من المتظاهرين لقوا حتفهم وجرح حوالي 4 آلاف آخرين منذ بدء الاحتجاجات.*مصر تحتفل بذكرى نصر حرب أكتوبروبحسب "الخليج"، تحتفل مصر اليوم بالذكرى الـ46 لحرب أكتوبر المجيدة، وللمناسبة أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عفوًا عن سجناء، واحتفى آلاف المصريين بالمناسبة بطريقتهم الخاصة بالكتابة على الصفحة الرسمية للناطق باسم الجيش «الإسرائيلي».ونشر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، مقاطع جديدة من حرب السادس من أكتوبر عام 1973، احتفالًا بالذكرى السادسة والأربعين التي تصادف اليوم الأحد.واندلعت حرب أكتوبر، والتي تعرف أيضًا باسم «حرب العاشر من رمضان»، بين القوات المصرية والسورية من جهة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة ثانية، وذلك على جبهتي سيناء وهضبة الجولان. وتمكن الجيش المصري خلال هذه الحرب من عبور قناة السويس والتوغل شرقًا داخل سيناء التي كانت تحتلها «إسرائيل» منذ حرب عام 1967، بعد تحطيم خط بارليف، الأمر الذي مهد الطريق لاستعادة كامل سيناء من «إسرائيل» لاحقًا.*خسائر فادحة للحوثيين في العتاد والأرواح بالضالعاندلعت معارك عنيفة بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهات شمال وشمال غربي محافظة الضالع جنوب اليمن، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.