Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البرلمان العربي يطلق الوثيقة العربية لحقوق المرأة من دولة الإمارات

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:39 ص
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
Advertisements
محمود نوفل
يُطلق البرلمان العربي بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة "الوثيقة العربية لحقوق المرأة " وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 7 -8 أكتوبر 2019م، وذلك تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) وبحضور معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من القيادات النسائية في العالم العربي والعالم.

وتعد الوثيقة التي أقرها البرلمان العربي بتاريخ 18 فبراير 2015م أول تشريعٍ يُسنه، لتكون إطارًا تشريعيًا ومرجعًا عربيًا في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقًا يحظى بالتوافق العربي.

وسُيلقي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي كلمةً في الجلسة الافتتاحية للحفل يُعبر فيها عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على احتضانِ حفل إطلاقِ " الوثيقة العربية لحقوق المرأة"، تجسيدًا لاهتمام قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بقضايا المرأة والتي مكّنت المرأة الإماراتية من الوصول لأعلى المناصب السياسية والبرلمانية.

كما ثمن توجيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في خطوةٍ تُرسخ مشاركة المرأة الإماراتية في العمل البرلماني.

وسيُشير رئيس البرلمان العربي في كلمته إلى أن الوثيقة تأتي حرصًا من البرلمان العربي على دعم المرأة العربية وتعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفعّالة في بناء المجتمع العربي، وهي نتاج جهدٍ كبيرٍ ومناقشاتٍ مستفيضةٍ ودراساتٍ مُعمّقةٍ عكفت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، وخلاصة نتائج خمس ورش عمل عُقدت في ثلاث دول عربية (جمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان) غطت كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية، بهدف تأكيد دور المرأة العربية وترسيخ دورها، استلهامًا من مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء التي أعلت من شأن المرأة، واستنادًا للإرث الحضاري للأمة العربية في المحافظة على حقوق المرأة وصيانتها.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد إصابته .. فرص لحاق عمرو السولية بمعسكر منتخب مصر

ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها

الطقس ملائم للتنزه.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة والعظمى 29.. فيديو

منتخب مصر مهدد بفقدان نجم الأهلي في معسكر أكتوبر

لاعب الزمالك والأهلي السابق: لم أعتزل كرة القدم حتى الآن

صاعقة تضرب شاباً.. قلبه توقف وعاد للحياة بـ معجزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأبيض .. نادين نجيم تخطف الأنظار في انستجرام

فستان محتشم.. بيونسيه تتألق في أحدث ظهور لها.. صور

ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها