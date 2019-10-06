تعكس بلطجة أنقرة.. سفير مصر بقبرص: ممارسات تركيا بالمتوسط تنتهك القانون الدولى.. فيديو

قال سفير مصر بقبرص، محمد عبد الحكم، إن الممارسات التركية فى شرق البحر المتوسط، خاصة فى المنطقة الاقتصادية، تعكس البلطجة التركية فى المنطقة، مشيرا إلى أن مصر أكدت أكثر من مرة موقفها وتأييدها لقبرص وحقوقها السادية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة.



وأضاف سفير مصر بقبرص، في مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «dmc»، أن ما تقوم به تركيا فى المنطقة الاقتصادية يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.



وأشار سفير مصر بقبرص، إلى أن قبرص تتمتع بالحق السيادى وفقًا للقانون الدولى فى البحار بشأن استخراج مواردها الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة.



وأوضح سفير مصر بقبرص، أن تركيا من خلال أنشطتها غير المشروعة بالبحر المتوسط لفرض أمر واقع.