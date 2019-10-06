Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعكس بلطجة أنقرة.. سفير مصر بقبرص: ممارسات تركيا بالمتوسط تنتهك القانون الدولى.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:43 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال سفير مصر بقبرص، محمد عبد الحكم، إن الممارسات التركية فى شرق البحر المتوسط، خاصة فى المنطقة الاقتصادية، تعكس البلطجة التركية فى المنطقة، مشيرا إلى أن مصر أكدت أكثر من مرة موقفها وتأييدها لقبرص وحقوقها السادية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وأضاف سفير مصر بقبرص، في مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «dmc»، أن ما تقوم به تركيا فى المنطقة الاقتصادية يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

وأشار سفير مصر بقبرص، إلى أن قبرص تتمتع بالحق السيادى وفقًا للقانون الدولى فى البحار بشأن استخراج مواردها الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وأوضح سفير مصر بقبرص، أن تركيا من خلال أنشطتها غير المشروعة بالبحر المتوسط لفرض أمر واقع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبرص تتهم تركيا بممارسة البلطجة في مياهها الاقتصادية

جريمة جنائية.. رسالة شديدة اللهجة من قبرص لتركيا

عداء لا ينتهي.. أطماع أردوغان تهدد استقرار المنطقة

للمرة السابعة.. قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.. تقييم التطور في مجالات التعاون أبرز أهدافها.. كريستودوليدس يصف استفزازات تركيا بـ الشاذة.. ومحلل سياسي: الدول الثلاث تجتمع لمواجهة بلطجة اردوغان

ترشيحاتنا

مهمة ما قبل القمة.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإف سي مصر

أبطال أكتوبر من أبناء البحيرة: السقا أول شهيد في كتيبة الاستطلاع.. والحناوي قائد القوات الجوية

لاعب الزمالك والأهلي السابق: لم أعتزل كرة القدم حتى الآن

الدوري المصري .. موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد 6-10-2019 وحكامها

شاهد .. ابنة إبراهيم حسن تشعل السوشيال ميديا .. وجمهور التوأم يعلق

خبر صادم عن فرجاني ساسي .. تعليق قدامى الزمالك على قائمة ميتشو ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأبيض .. نادين نجيم تخطف الأنظار في انستجرام

فستان محتشم.. بيونسيه تتألق في أحدث ظهور لها.. صور

ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها