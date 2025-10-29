علي السيد: مصر دولة كبيرة ذات ثقل في المنطقة وقادرة على إدارة معاركها

أكد الكاتب الصحفي علي السيد، أن المنطقة كان مخطط لها منذ سنوات طويلة أن تكون غير مستقرة .



وقال علي السيد في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الدولة المصرية لديها القدرة على التعاطي مع القضايا الإقليمية والدولية ".

وتابع علي السيد :" مصر دولة كبيرة ذات ثقل كبير في المنطقة وقادرة على إدارة معاركها بطريقة مختلفة عن الأخرين ".

وتابع علي السيد: "العالم العربي يمر بواحدة من أصعب الفترات على مدار تاريخيه"، مضيفا:" لدينا مشكلة في المنطقة وهي تواجد تدخلات خارجية في الإقليم".

وأكمل علي السيد :" إسرائيل لم تطرح طوال تاريخها أي مبادرة سلام مع جيرانها ومحيطها الإقليمي ولم تبادر بتواجد علاقات جيدة مع أي دولة في الإقليم ".



