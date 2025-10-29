قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدءًا من الجمعة.. المواعيد الجديدة للمترو والقطار الخفيف بالتوقيت الشتوي

عبد العزيز جمال

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، عن المواعيد الجديدة لتشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي بعد منتصف ليل غد الخميس 30 أكتوبر 2025، وذلك في إطار خطة الوزارة لضمان انتظام حركة المرفقين وتقديم أفضل الخدمات للركاب.

مواعيد تشغيل المترو بالتوقيت الشتوي 

أكدت الوزارة أن تشغيل المترو سيبدأ في الخامسة والربع صباحًا من المحطات الانتهائية للخطين الأول والثاني (حلوان – المرج الجديدة – شبرا – المنيب).
كما يبدأ أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس في تمام الساعة 5:15 صباحًا.
أما الخط الثالث فينطلق أول قطار منه في اتجاه محور روض الفرج الساعة 5:20 صباحًا، بينما ينطلق من محور روض الفرج إلى عدلي منصور الساعة 5:15 صباحًا.

وفيما يتعلق بآخر المواعيد، أوضحت الهيئة أن آخر قطار من المرج الجديدة وحلوان يغادر في الساعة 11:40 مساءً، ومن شبرا في 11:55 مساءً، ومن المنيب في تمام 12:05 صباحًا.
أما آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة فينطلق الساعة 11:33 مساءً، ومن عدلي منصور إلى محور روض الفرج الساعة 11:29 مساءً، ومن محور روض الفرج إلى عدلي منصور الساعة 11:55 مساءً، بينما يغادر آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:52 مساءً.

كما أشارت الوزارة إلى أن آخر تقابل للقطارات بين الخطين الأول والثاني سيكون في محطة السادات الساعة 12:25 صباحًا، بينما ينتهي الربط بين الخطين الأول والثالث بمحطة ناصر، والخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحًا، على أن ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة الساعة 11:45 مساءً.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

وفيما يتعلق بمواعيد القطار الكهربائي الخفيف، ذكرت الوزارة أن أول قطار ينطلق من محطة عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحًا، ومن الفنون والثقافة في الاتجاه المعاكس الساعة 6:04 صباحًا.
كما ينطلق أول قطار من محطة العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه بدر الساعة 6:48 صباحًا، ومن بدر إلى العبور الجديدة الساعة 6:34 صباحًا، بينما ينطلق أول قطار من بدر إلى عدلي منصور الساعة 6:01 صباحًا.

وأضاف البيان أن هناك قطارين مباشرين من عدلي منصور إلى محطة الفنون والثقافة في الساعة 7:30 صباحًا والساعة 8:00 صباحًا.
أما آخر القطارات، فيغادر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة أو العكس في تمام الساعة 10:15 مساءً، بينما ينطلق آخر قطار من عدلي منصور إلى بدر الساعة 10:45 مساءً، ومن بدر إلى عدلي منصور الساعة 10:36 مساءً، كما يغادر آخر قطار من الفنون والثقافة إلى بدر الساعة 10:45 مساءً، ومن العبور الجديدة (المعرفة) إلى بدر الساعة 10:39 مساءً.

تعليمات الوزير لضمان انتظام التشغيل

وأوضح بيان وزارة النقل أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أصدر توجيهات مشددة لرئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني، وكذلك الشركة الفرنسية المسؤولة عن تشغيل الخط الثالث والقطار الكهربائي الخفيف، بضرورة المتابعة المستمرة لحركة التشغيل من خلال غرف التحكم المركزي.

وشدد الوزير على أهمية تواجد القيادات والمسؤولين في المحطات المزدحمة خلال فترات الذروة، والدفع بقطارات إضافية فارغة في أوقات الضغط لتخفيف الازدحام، إلى جانب استعداد فرق الطوارئ المنتشرة في المحطات للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة.

وأكدت الوزارة أن تطبيق التوقيت الشتوي يأتي في إطار حرصها على تحسين كفاءة التشغيل، وتنظيم جداول التقاطر بما يحقق الانضباط والدقة في المواعيد، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو راحة المواطنين وضمان انسيابية حركة الركاب على مدار اليوم.

المتابعة الميدانية لحركة المرفقين

كما أكدت وزارة النقل استمرار المتابعة الميدانية اليومية لحركة المترو والقطار الكهربائي الخفيف عبر لجان فنية متخصصة لمراجعة الأداء الفني والتشغيلي، ومتابعة مستوى النظافة داخل المحطات والقطارات، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الأمن والسلامة للحفاظ على سلامة الركاب، خاصة في المحطات التبادلية التي تشهد كثافة مرتفعة في أوقات الذروة.

وفي الختام، ناشدت الوزارة جمهور الركاب التعاون مع العاملين بالمرفقين والالتزام بتعليمات السلامة العامة، مؤكدة أن مرفقي المترو والقطار الكهربائي الخفيف سيواصلان العمل وفق المواعيد الجديدة التي تتماشى مع تطبيق التوقيت الشتوي بدءًا من فجر الجمعة المقبل.

