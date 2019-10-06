الخطوة الرابعة.. إيران تعتزم خفض التزاماتها النووية

تعتزم إيران اتخاذ الخطوة الرابعة لتقليص التزاماتها ببنود الاتفاق النووي إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى، بحسب ما ذكر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز کمالوندي.



ووفقا لوكالة "إرنا"، قال کمالوندي، خلال افتتاح مراسم دورة تدريبية للحقوق النووية، اليوم الأحد، إن "خطوة إيران القادمة في خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في الطريق، إن لم تقم الأطراف الأخرى في الاتفاق بتنفيذ التزاماتها".



وتابع كمالوندي قائلا إنه "في حال نفذت الأطراف الأخرى التزاماتها فإن إيران على استعداد للعودة للوضع السابق، وفي غير هذه الحالة فإن خفض الالتزامات من قبل إيران سوف يستمر؛ مشيرا إلى أن قرار طهران خفض الالتزامات جاء بعد صبر استراتيجي استمر عاما.



وأضاف أنه "جاء للرد على الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة بالخروج أحادي الجانب من الاتفاق"، موضحا أن إيران تهدف لإيجاد التوازن بين الحقوق والالتزامات في هذا الاتفاق.



واتخذت إيران ثلاث خطوات في طريق تقليص تعهداتها النووية، كان آخرها في 7 سبتمبر الجاري، عندما رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات.



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 8 مايو2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته.