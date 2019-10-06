بعد إيقاف تشغيلها على فيسبوك.. إنستجرام يختبر هذه الميزة

خلال الشهر الماضي، أزال موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك "Facebook"، ميزة القصص الخاصة بالمجموعات أو "Group stories"، بالإضافة لمنع المستخدمين من إنشاء أى قصص جديدة عالمجموعة، ولكن تظل خاصية القصص الفردية كما هي، والآن يعمل موقع إنستجرام على اختبار الميزة على منصته.



ووفقا لما ذكره موقع "engadget" الأمريكي، اكتشفت باحثة تطبيقات الأجهزة المحمولة، جين مانشون وونج Jane Manchun Wong، رمز اختبار ميزة قصص المجموعة "Group Story" على موقع إنستجرام، إلا أن الموقع لم يوضح طريقة عمل الميزة.



وبحسب ما ذكرته الباحثة جين مانشون أن الميزة الجديدة لموقع مشاركة الصور والفيديوهات، قد تكون مفيدة عن الميزة الفردية حيث يمكنك مشاركة صورك وفيديوهاتك بين مجموعة أصدقاء محددين بعيدًا عن قائمة الأصدقاء المقربين الذين سبق أن قمت بإضافتهم، كل ما عليك فعله أضعط على زر المشاركة في مجموعة القصة "share to Group Story".



يذكر أن شركة "فيسبوك" المالكة لموقع مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام، طرحت مؤخرًا "Threads" وهو تطبيق مراسلة مرافق للمنصة، ويسمح لك بعمل مشاركة سريعة للنصوص والصور ومقاطع الفيديو مع قائمة أصدقائك المقربين فقط، ويتطلب التطبيق أيضا مشاركة مستمرة وسلبية لموقعك وحالتك.