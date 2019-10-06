Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد إيقاف تشغيلها على فيسبوك.. إنستجرام يختبر هذه الميزة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:45 ص
إنستجرام
إنستجرام
Advertisements
شيماء عبد المنعم
خلال الشهر الماضي، أزال موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك "Facebook"، ميزة القصص الخاصة بالمجموعات أو "Group stories"، بالإضافة لمنع المستخدمين من إنشاء أى قصص جديدة عالمجموعة، ولكن تظل خاصية القصص الفردية كما هي، والآن يعمل موقع إنستجرام على اختبار الميزة على منصته.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" الأمريكي، اكتشفت باحثة تطبيقات الأجهزة المحمولة، جين مانشون وونج Jane Manchun Wong، رمز اختبار ميزة قصص المجموعة "Group Story" على موقع إنستجرام، إلا أن الموقع لم يوضح طريقة عمل الميزة.

وبحسب ما ذكرته الباحثة جين مانشون أن الميزة الجديدة لموقع مشاركة الصور والفيديوهات، قد تكون مفيدة عن الميزة الفردية حيث يمكنك مشاركة صورك وفيديوهاتك بين مجموعة أصدقاء محددين بعيدًا عن قائمة الأصدقاء المقربين الذين سبق أن قمت بإضافتهم، كل ما عليك فعله أضعط على زر المشاركة في مجموعة القصة "share to Group Story".

يذكر أن شركة "فيسبوك" المالكة لموقع مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام، طرحت مؤخرًا "Threads" وهو تطبيق مراسلة مرافق للمنصة، ويسمح لك بعمل مشاركة سريعة للنصوص والصور ومقاطع الفيديو مع قائمة أصدقائك المقربين فقط، ويتطلب التطبيق أيضا مشاركة مستمرة وسلبية لموقعك وحالتك.
بعد إيقاف تشغيلها على فيسبوك.. إنستجرام يختبر هذه الميزة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحاكى تطبيق FaceApp.. إنستجرام يختبر ميزة جديدة تعتمد على الواقع المعزز

تخلص من المتطفلين.. 3 طرق لاختيار من يمكنه رؤية قصصك على إنستجرام

بعد انتشارها بشكل كبير.. فيسبوك تفاجئ مستخدميها بهذه الميزة

إنستجرام ينافس سناب شات بهذا التطبيق

فيسبوك تختبر ميزة جديدة على غرار إنستجرام

مش هتبطل تستخدمه.. انستجرام يختبر ميزة جديدة للفيديوهات

ترشيحاتنا

3 إضافات غريبة للقهوة تمدك بـ الفيتامينات.. الأخيرة غير متوقعة

تركي آل الشيخ عن فضيحة قطر العالمية: شيء طبيعي.. فيديو

ما مصير النساء في الجنة.. وبما وعدهن الله

موقف السيسي من سد النهضة يتصدر نشرة البلد اليوم.. فيديو

كيف تتصرف إذا هاجمك كلب مسعور.. إليك النصائح

دعاء الاستفتاح.. تعرف عليه في الصباح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأبيض .. نادين نجيم تخطف الأنظار في انستجرام

فستان محتشم.. بيونسيه تتألق في أحدث ظهور لها.. صور

ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها