الممر.. حكاية الفيلم الأسطوري ومواعيد عرضه على 4 قنوات

يوثق فيلم "الممر" مرحلة هامة من تاريخ مصر تبدأ من أعقاب نكسة 1967، حيث يؤرخ الفيلم لاستعادة القوات المسلحة المصرية الثقة في رجالها الأبطال، والبدء في تنفيذ عمليات موجهة لقلب العدو في سيناء، فيما يعرف بحرب الاستنزاف التي سعت لاستنزاف قوة العدو الإسرائيلي قبل توجيه ضربة قاضية له في حرب أكتوبر 1973.



قصة فيلم الممر



ويحكي الفيلم كيف استطاعت الإرادة المصرية تحويل الخسارة إلى عزيمة وثقة في نفوس الجنود المصريين، واستلهمت من تفاصيل النكسة دافعا وحماسا جديدا لتحقيق النصر والثأر من العدو.



وعن اسم "الممر"، يصف الفيلم معركة الممر التي احتجز فيها العدو الإسرائلي عددا من الجنود المصريين، وأشاع الإسرائليون صعوبة دخول الجيش المصري لتلك المنطقة، وهو ما لم يكن محالا على رجال القوات المسلحة الذين تمكنوا من إنقاذ زملائهم من براثن العدو.



الفيلم من بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومن إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق.



4 قنوات لـ عرض فيلم الممر



قالت الهيئة الوطنية للإعلام إنها في إطار احتفالات الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة السادسة والأربعين، سيعرض فيلم الممر على شاشة القناة الأولى أرضيا يوم الأحد السادس من أكتوبر، كما يذاع فضائيا على شاشة القناة الأولى يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر.



وجاء الاتفاق بين الهيئة الوطنية للإعلام الشركة المصرية للخدمات الإعلامية، انطلاقًا من حرص الجانبين على حق المشاهد المصري في مشاهدة هذا الفيلم الذي يؤرخ لحقبة تاريخية هامة من عمر الوطن خلال حرب الاستنزاف وملحمة وبطولات قواتنا المسلحة المصرية الباسلة وتضحياتها الغالية من أجل استعادة الأرض والكرامة.



وأعلنت قناة ON E عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عرض فيلم الممر، اليوم، الأحد الساعة 10 مساءً، على أن يعاد يوم السبت 12 أكتوبر الساعة 11:00 مساءً.



كذلك أعلنت شبكة DMC عرض فيلم الممر على شاشاتها يوم الجمعة 11 أكتوبر الساعة 11 مساءً، والإعادة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الساعة 11:00 مساءً.