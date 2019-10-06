تعرف على كيفية إخفاء التعليقات أو الإبلاغ عنها على Facebook

يعد موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك "Facebook"، هو منصة لتبادل ومشاركة الأفكار بين الأصدقاء حول العالم، ولكن يسيء البعض استخدامه بعدة طرق، ومن ضمن تلك الطرق هى التعليقات على المنشورات بتعليقات سلبية أو مسيئة، ولحسن الحظ هناك طريقة لمنع ظهور تلك التعليقات على منشوراتك.



وبحسب ما ذكره موقع "the next web"، يسمح لك عملاق التقنية فيسبوك بالتحكم في التعليقات المسيئة، بدلًا من حذف حسابك على الموقع أو إلغاء تنشيطه، بمنحك القدرة على حذفها أو إخفائها أو الإبلاغ عنها.



1. حذف التعليق:



ويعتبر خاصية حذف تعليق على موقع فيسبوك، هى إزالة التعليق من النظام الأساسي للمنصة إلى الأبد، ولكن لا يمكنك فعل ذلك مع كل التعليقات، فقط يمكنك حذف التعليقات الخاصة بك من التى أضافها الآخرين على المنشورات الخاصة بك، سواء كانت حالة أو ألبوم صور أو فيديو.



2. إخفاء التعليق:



وبالنسبة لميزة إخفاء تعليق يعني أنه سيختفي من حسابك فقط، أى أن الشخص الذي نشرها أو أصدقائك سيظل بإمكانهم رؤية ذلك التعليق، يعني ذلك عند قيامك باختيار إخفاء على تعليق معين لن يمكنك مشاهدة هذا التعليق فيما بعد وسيراه المستخدمون الآخرون للمنصة.



3. الإبلاغ عن التعليق:



وأخيرًا ميزة الإبلاغ عن تعليق ما يعني هذا أنه إذا رأيت تعليقًا مسيئًا، فيمكنك إبلاغ موقع فيسبوك عنه، والذي سيقرر فيما بعد ذلك ما إذا كان قد انتهك معايير المجتمع فإذا حدث ذلك فسيتم حذفه من المنصة نهائيًا.



- طريقة إخفاء أو حذف تعليق:



إذا رأيت تعليقًا يستحق الحذف أو الإخفاء أثناء تشغيل الخدمة من متصفح سطح المكتب، فما عليك سوى النقر على النقاط الثلاثة الموجودة على يمين التعليق، وانقر فوق إخفاء التعليق.



ولإخفاء تعليق من تطبيق الهاتف الذكي، ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على التعليق الذي لا ترغب في رؤيته بعد ذلك ، ثم انقر فوق إخفاء، بمجرد إخفاءه سيتم استبدال التعليق بنص مكتوب عليه: "لقد تم إخفاء هذا التعليق" وسيظل في قسم التعليق.





- طريقة الإبلاغ عن التعليق:



وللإبلاغ عن تعليق من خلال المتصفح على سطح المكتب، انقر فوق النقاط الثلاثة على يمين مربع التعليق وانقر فوق "بحث عن دعم أو تعليق تقرير"، بمجرد الضغط عليها سيظهر مربع يطلب منك توضيح الفئة التي يندرج بها هذا التعليق عادة مثل: العنف أو المضايقة أو الانتحار أو الإيذاء الذاتي أو خطاب الكراهية، فهناك خيار البحث للعثور يدويًا على ما تبحث عنه، بما في ذلك خيارات مثل "الترويج لتعاطي المخدرات" و "الاستهزاء بالضحايا".



ومن خلال تطبيق فيسبوك، يمكن الإبلاغ عن تعليق من خلال الضغط لفترة طويلة على التعليق والنقر على بحث عن الدعم أو تعليق التقرير، واتباع باقي الخطوات مثل سطح المكتب.