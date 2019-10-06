Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تعرف على كيفية إخفاء التعليقات أو الإبلاغ عنها على Facebook

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:04 م
إخفاء تعليق على فيسبوك
إخفاء تعليق على فيسبوك
Advertisements
شيماء عبد المنعم
يعد موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك "Facebook"، هو منصة لتبادل ومشاركة الأفكار بين الأصدقاء حول العالم، ولكن يسيء البعض استخدامه بعدة طرق، ومن ضمن تلك الطرق هى التعليقات على المنشورات بتعليقات سلبية أو مسيئة، ولحسن الحظ هناك طريقة لمنع ظهور تلك التعليقات على منشوراتك.

وبحسب ما ذكره موقع "the next web"، يسمح لك عملاق التقنية فيسبوك بالتحكم في التعليقات المسيئة، بدلًا من حذف حسابك على الموقع أو إلغاء تنشيطه، بمنحك القدرة على حذفها أو إخفائها أو الإبلاغ عنها.

1. حذف التعليق:

ويعتبر خاصية حذف تعليق على موقع فيسبوك، هى إزالة التعليق من النظام الأساسي للمنصة إلى الأبد، ولكن لا يمكنك فعل ذلك مع كل التعليقات، فقط يمكنك حذف التعليقات الخاصة بك من التى أضافها الآخرين على المنشورات الخاصة بك، سواء كانت حالة أو ألبوم صور أو فيديو.

2. إخفاء التعليق:

وبالنسبة لميزة إخفاء تعليق يعني أنه سيختفي من حسابك فقط، أى أن الشخص الذي نشرها أو أصدقائك سيظل بإمكانهم رؤية ذلك التعليق، يعني ذلك عند قيامك باختيار إخفاء على تعليق معين لن يمكنك مشاهدة هذا التعليق فيما بعد وسيراه المستخدمون الآخرون للمنصة.

3. الإبلاغ عن التعليق:

وأخيرًا ميزة الإبلاغ عن تعليق ما يعني هذا أنه إذا رأيت تعليقًا مسيئًا، فيمكنك إبلاغ موقع فيسبوك عنه، والذي سيقرر فيما بعد ذلك ما إذا كان قد انتهك معايير المجتمع فإذا حدث ذلك فسيتم حذفه من المنصة نهائيًا.

- طريقة إخفاء أو حذف تعليق:

إذا رأيت تعليقًا يستحق الحذف أو الإخفاء أثناء تشغيل الخدمة من متصفح سطح المكتب، فما عليك سوى النقر على النقاط الثلاثة الموجودة على يمين التعليق، وانقر فوق إخفاء التعليق.

ولإخفاء تعليق من تطبيق الهاتف الذكي، ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على التعليق الذي لا ترغب في رؤيته بعد ذلك ، ثم انقر فوق إخفاء، بمجرد إخفاءه سيتم استبدال التعليق بنص مكتوب عليه: "لقد تم إخفاء هذا التعليق" وسيظل في قسم التعليق.


- طريقة الإبلاغ عن التعليق:

وللإبلاغ عن تعليق من خلال المتصفح على سطح المكتب، انقر فوق النقاط الثلاثة على يمين مربع التعليق وانقر فوق "بحث عن دعم أو تعليق تقرير"، بمجرد الضغط عليها سيظهر مربع يطلب منك توضيح الفئة التي يندرج بها هذا التعليق عادة مثل: العنف أو المضايقة أو الانتحار أو الإيذاء الذاتي أو خطاب الكراهية، فهناك خيار البحث للعثور يدويًا على ما تبحث عنه، بما في ذلك خيارات مثل "الترويج لتعاطي المخدرات" و "الاستهزاء بالضحايا".

ومن خلال تطبيق فيسبوك، يمكن الإبلاغ عن تعليق من خلال الضغط لفترة طويلة على التعليق والنقر على بحث عن الدعم أو تعليق التقرير، واتباع باقي الخطوات مثل سطح المكتب.
Advertisements

موضوعات متعلقة

تخلص من المتطفلين.. 3 طرق لاختيار من يمكنه رؤية قصصك على إنستجرام

تعرف على كيفية حماية بياناتك باستخدام ميزة الخصوصية الجديدة على فيسبوك

هتغير حياتك..20 ميزة مذهلة على تطبيق ماسنجر

أيقونة النقاط الأربعة.. تعرف على أبرز ميزات تطبيق فيسبوك ماسنجر

عشان حسابك ما يتحظرش.. طريقة تغيير اسمك على فيسبوك

ضبط كل معلومات حسابك.. دليلك الكامل لإدارة بروفايلك على واتساب

ترشيحاتنا

الحياة حلوة وبينا كل الود والمحبة.. مسلسل سمية الخشاب وأحمد سعد لم ينته بـ الطلاق

الأمن يكشف غموض العثور على جثة طبيب أسنان موثوق القدمين بشقته بـ الهرم

محمد صلاح يثير الرعب في ليفربول

أساطير على خط بارليف.. حكاية 8 نجوم كرة مصريين شاركوا في حرب أكتوبر

حكم الصلاة على النبي في وضع النوم .. الإفتاء توضح

مدرب المنتخب السابق يكشف سر خماسية الأهلي في مرمى أسوان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاركت محمد صلاح.. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها من أحمد عز

بعد إصابة والد بيونسيه.. أسباب وأعراض سرطان الثدي عند الرجال

بـ الأبيض .. نادين نجيم تخطف الأنظار في انستجرام