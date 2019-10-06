Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشكيل الجونة لمواجهة مصر المقاصة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:21 م
الجونة
الجونة
Advertisements
عمرو ابوبكر
أعلن الجهاز الفني للجونة، بقيادة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، التشكيل الذي يخوض به مباراة المقاصة المقرر لها تمام الثالثة عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

ويضم التشكيل الأساسي كلا من:

محمود الغرباوي و باسم علي ومحمد نجيب و لؤي وائل و عمرو سعداوي و محمد محسن «ليلة» و أكرم توفيق وأحمد مجدي وإسلام محارب وأحمد ياسر ريان و آلان تشيامابادي .

وعلى مقاعد البدلاء:
عمر رضوان، خالد صبحي، جوناثان نجويم، سيرج أكا، والتر بواليا، أحمد حمدي، محمد ناجي «جدو».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد نجيب ينشر صورة مع 10 لاعبين أهلاوية في معسكر الجونة

قائمة الجونة لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى للدوري الممتاز

الإسماعيلي يبحث عن فوزه الأول أمام الجونة في افتتاحية الدوري

بث مباشر.. مباراة الجونة والإسماعيلي بتاريخ 21-9-2019 الدوري المصري

جدو يقود الجونة أمام الإسماعيلي في افتتاح الدوري

تشكيل الجونة لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

ترشيحاتنا

فايلر يصدم لاعبي الأهلي

ليستر سيتي يلجأ للشرطة بسبب محمد صلاح .. اعرف التفاصيل

محمد صلاح يثير الرعب في ليفربول

7 آلاف للدرجات العليا .. المالية : سرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور

دعاء الاستفتاح.. تعرف عليه في الصباح

كيف تتصرف إذا هاجمك كلب مسعور.. إليك النصائح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة جيهان السادات.. احتفالات بذكرى نصر أكتوبر أمام النصب التذكاري.. صور

فوائد البلح الأصفر.. منشط جنسي ومفيد للقلب والقولون والهضم

بصورة لـ محمد صلاح.. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها من أحمد عز