تشكيل الجونة لمواجهة مصر المقاصة

أعلن الجهاز الفني للجونة، بقيادة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، التشكيل الذي يخوض به مباراة المقاصة المقرر لها تمام الثالثة عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.



ويضم التشكيل الأساسي كلا من:



محمود الغرباوي و باسم علي ومحمد نجيب و لؤي وائل و عمرو سعداوي و محمد محسن «ليلة» و أكرم توفيق وأحمد مجدي وإسلام محارب وأحمد ياسر ريان و آلان تشيامابادي .



وعلى مقاعد البدلاء:

عمر رضوان، خالد صبحي، جوناثان نجويم، سيرج أكا، والتر بواليا، أحمد حمدي، محمد ناجي «جدو».