محمد صلاح يوجه رسالة قاسية لـ اتحاد الكرة ..فيديو

وجه محمد صلاح نجم الزمالك السابق والمدير الفني لمنتخب السويس الحالي، رسالة انتقاد إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، حول موعد إقامة مباراة الأهلي وأسوان، التي أقيمت أمس السبت في تمام الساعة الثالثة عصرًا على ملعب استاد أسوان.





وقال محمد صلاح، في تصريحاته على فضائية "أون سبورت"، إن الخبرة هي التي ساعدت على تحقيق الفوز أمس في مباراة الأهلي وأسوان، متابعا "مباراة أقيمت في توقيت لا يصلح لخوض أي مباراة حتى لو كانت خماسية".





وأضاف محمد صلاح، أنه من الضروري أن يراجع اتحاد الكرة حساباته، ولجنة المسابقات لابد أن تتخذ قرارات أفضل من ذلك، حيث أن المباريات التي تقام في هذه التوقيتات تشكل أزمة كبيرة على الفريقين.





وتابع محمد صلاح "أبناء أسوان في هذه الحرارة يتعرضون للتعب وضيق النفس، فماذا عن لاعبي الأهلي"، موجهًا كلماته لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات "راجعوا حساباتكم".