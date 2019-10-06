هل يجوز ملامسة الأعضاء التناسلية أثناء التطهر من الجنابة.. فيديو

ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" هل يجوز ملامسة الأعضاء التناسلية أثناء التطهر من الجنابة؟".



أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن التطهر من الجنابة هو إفاضة الماء على سائر البدن بنية رفع الحدث أو الجنابة، وإذا حدثت ملامسة عضو من الأعضاء التناسلية أثناء الغسل لا يؤثر على الطهارة ولا يؤثر على صحة الغسل ويفضل الابتعاد عن الوسوسة في هذا الأمر.



وأكمل: يجب البدء بالجانب الأيمن والمضمضة والاستنشاق، موضحا أن هذه الأمور من مستحبات الغسل، مشيرا إلى أن أسهل طريقة للغسل هو تعميم الجسد بالماء.



كيفية التطهر من الجنابة والحيض لمن فى يده جبيرة ..



من ناحية أخرى قال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كانت عنده جبيرة أو مكسور فهذه حالة خاصة، وعليه أن يغسل الجسم غير المصاب بالماء، والأعضاء غير المصابة يصب عليها الماء، ثم يتيمم للجزء المصاب.



وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه عبر إحدى الفضائيات": التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، أن يَضرب ضربتين بكفيه، ثم ينفض الكفّين ، ثم يَمسح المُتيمم وجهه بكفّيه، ثم يَضرب التراب بكفيه ضربة أُخرى، ثم يمسح يده اليمنى باطنا وظاهرًا بيده اليُسرى، ويمسح يده اليُسرى باطنًا وظاهرًا بيده اليُمنى.



