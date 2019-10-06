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أحمد موسى: أسرار حرب أكتوبر لم تنته رغم مرور 46 عاما ..فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:34 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، أنه بالرغم من مرور 46 عامًا على هذا النصر العظيم إلا أن أسرار الحرب لم تنته حتى الآن.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "جيش مصر عظيم وقوى وسيظل قوى وماتم تحقيقه فى حرب 6 إكتوبر تاريخ لن يمحى مهما حاول المغرضون".

يشار إلى أن مصر والقوات المسلحة تحتفل بمرور 46 عاما على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن، "سيناء"، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.
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