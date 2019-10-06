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فن

Hustlers يحقق إيرادات 105 ملايين دولار

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:35 م
فيلم Hustlers
فيلم Hustlers
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أحمد إبراهيم
حقق فيلم "Hustlers" إيرادات تخطت الـ 105 ملايين دولار حول العالم، بعد ثلاثة أسابيع من عرضه رسميا بدور السينما.

وكان قد عرض فيلم "Hustlers" شهر سبتمبر الماضى ضمن فعاليات مهرجان Toronto International Film Festival لعام 2019، وحقق سلسلة طويلة من الإشادات.

فيلم "Hustlers" من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جينيفر لوبيز بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالميين، من أبرزهم كاردى بى وجوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكى بالمر وليزو، وغيرهم الكثيرون.

وتدور أحداثه الفيلم الذى تم استُلهمه من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن أحد نوادى التعرى.
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