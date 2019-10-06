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تعليم

الإعلان عن وظائف شاغرة بمنطقة سوهاج الأزهرية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:35 م
الإعلان عن وظائف
الإعلان عن وظائف شاغرة بمنطقة سوهاج الأزهرية بصفة مؤقتة
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محمد شحتة
أعلنت إدارة التنسيق بمنطقة سوهاج الأزهرية عن وظيفة (مدير إدارة) لإدارات " المكتبات والجلاوية والمنشاة "، بصفة مؤقتة لحين استكمال الإجراءات.

وحددت منطقة سوهاج الأزهرية، شروط التقدم للإعلان وهي: مدير إدارة المكتبات أن يكون من المجموعة النوعية لوظائف التعليم والدعوة طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي وتطبيقًا لقانون 156 لسنة 2007م الخاص بكادر المعلمين وقانون 7 لسنة 2013 م ولائحته التنفيذية.

ويشترط أن يكون من: وظائف المعلمين وما يقابلها (معلم اول ا بأقدمية سنتين – معلم خبير – كبير معلمين ) مؤهل عال (تربوي - مناسب) مسكن علي وظائف أخصائى مكتبات، والحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط (75 إلي أقل من 90درجة) على الأقل في العامين السابقين للترقية، وألا يكون قد وقع عليه جزاء بالخصم (10) أيام خلال عام الترشح للوظيفة أو الجزاء بالإبعاد عن الأعمال الإشرافية و القيادية أو تم إحالته إلى المحكمة الجنائية أو المحكمة التأديبية، وبيان حالة (كمبيوتر – يدوي) مختوم ومعتمد من الإدارة التابع لها، وطلب باسم السيد مدير الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية معتمد ومختوم من الإدارة التابع لها.

وتقدم الطالبات لإدارة التنسيق بالمنطقة خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان في 3/10/2019م.

أما بالنسبة لـ "مدير إدارتي الجلاوية والمنشاة" أن يكون من المجموعة النوعية لوظائف التعليم والدعوة وذلك طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي وتطبيقًا لقانون 156 لسنة 2007م الخاص بكادر المعلمين وقانون 7 لسنة 2013 م ولائحته التنفيذية شرط أن يكون من: وظائف المعلمين وما يقابلها (معلم اول ا بأقدمية سنتين – معلم خبير – كبير معلمين )، والحصول على مؤهل عال (تربوي - مناسب)، والحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط (75 إلي أقل من 90درجة) على الأقل في العامين السابقين للترقية.، وألا يكون قد وقع عليه جزاء بالخصم (10) أيام خلال عام الترشح للوظيفة أو الجزاء بالإبعاد عن الأعمال الإشرافية و القيادية أو تم إحالته إلى المحكمة الجنائية أو المحكمة التأديبية، وبيان حالة (كمبيوتر – يدوي) مختوم ومعتمد من الإدارة التابع لها، وطلب باسم مدير الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية معتمد ومختوم من الإدارة التابع لها، وتقدم الطلبات لإدارة التنسيق بالمنطقة خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان في 3/10/2019م .
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