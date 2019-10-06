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فن

أول رد فعل لـ نوال الزغبى بعد تسريب أغنيتها الجديدة ..فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:01 م
نوال الزغبى
نوال الزغبى
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أحمد إبراهيم
قررت الفنانة نوال الزغبي، طرح أغنيتها الجديدة "بدك تسأل على" وذلك بعد تسريبها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". 

وقالت نوال الزغبى في لقائها ببرنامج The Insider، "لا أعرف من وراء تسريب الأغنية، وإن كنت سعيدة بردود الفعل التى تلقيتها؛ وذلك بعد أن قمت بطرحها كاملة على صفحتى الخاصة على فيسبوك".

وأضافت نوال الزغبى "فوجئت بما حدث خاصة أننى لم أكن أنتوى طرحها فى الفترة الحالية والأغنية كانت من الممكن أن تفشل إذا تم طرحها منذ 3 سنوات".

يذكر أن نوال الزغبى بدأت مرحلة التحضير لبرنامج المواهب الجديدة الذي يشاركها فيه بعض النجوم والملحنين.

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