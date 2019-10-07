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سيارات

بيان أسعار ميتسوبيشي اليوم في مصر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:02 م
اسعار ميتسوبيشي اكليبس
اسعار ميتسوبيشي اكليبس
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من التغيرات التي أثرت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية تتغير أسعار السيارات في مصر من يوم لآخر، ويبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار ميتسوبيشي اليوم في مصر7-10-2019.

لانسر شارك
ميتسوبيشي لانسر شارك lancer shark تبدأ من 305.000 جنيه حتى 337.000 جنيه لأعلى فئة.

ميتسوبيشي اكسبندر mitsubishi xpander تبدأ من 370.000 جنيه حتى 395.000 جنيه لأعلى فئة.

ميتسوبيشي اكليبس كروس mitsubishi eclipse cross تبدأ من 410.000 جنيه حتى 545.000 جنيه لأعلى فئة.
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