Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أربعة كهنة جدد لإيبارشية شبرا الخيمة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:20 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام
احتفلت إيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها اليوم بسيامة أربعة كهنة جدد في درجة القسيسية للخدمة بكنائس الإيبارشية.

وصلى نيافة الأنبا مرقس مطران الإيبارشية القداس الإلهي صباح اليوم (في الذكرى الثالثة والأربعين لرهبنة نيافته) وذلك بكنيسة الشهيد مارجرجس (مقر المطرانية) بشبرا الخيمة، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات منح سر الكهنوت لأربعة شمامسة.

والكهنة الجدد هم هم: الشماس أمير غالي كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والقديس أبو مقار بمنطقة ابن الحكم بشبرا الخيمة باسم القس مقار، والشماس مسعود بدري كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء وداود النبي بشبرا الخيمة باسم القس ياكوبوس، والشماس ماجد ناجي كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بقليوب البلد باسم القس مارك، الشماس ريمون كحيل كاهنًا على كنيسة القديس يوسف النجار بمنطي باسم القس بيتر.
أربعة كهنة جدد لإيبارشية شبرا الخيمة
أربعة كهنة جدد لإيبارشية شبرا الخيمة
أربعة كهنة جدد لإيبارشية شبرا الخيمة
أربعة كهنة جدد لإيبارشية شبرا الخيمة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيامة كاهنين جديدين و7 قمامصة للخدمة بإيبارشية طموه

ترشيحاتنا

واتساب يكشف عن صدمة كبرى لمستخدمي آيفون

ميتشو يتلقى مكالمة بعد هدف نادي مصر في شباك الزمالك ..فيديو

اخبار الرياضة.. ميتشو يتلقى مكالمة بعد هدف نادي مصر.. بيان حاسم من اتحاد الكرة.. ساسي يكشف سر تراجع مستواه.. كهربا يعود إلى مصر

شاهد .. ملخص وهدفي مباراة الزمالك وإف سي مصر فى الدوري

ماذا يفعل ساندوتش بابا غنوج لجسمك إذا تناولته يوميا

عمرو دياب يثير أزمة غير متوقعة بالأردن .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الم الاسنان بالاعشاب.. 15 طريقة فعالة ونصائح للحصول على أفضل النتائج

رغم حملها .. مي كساب تشاهد الطيب والشرس واللعوب مع الجمهور

قبلة على الخد وضحكة.. ياسمين عبد العزيز فى فيديو طريف مع كلبها ..شاهد