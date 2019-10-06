أربعة كهنة جدد لإيبارشية شبرا الخيمة

احتفلت إيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها اليوم بسيامة أربعة كهنة جدد في درجة القسيسية للخدمة بكنائس الإيبارشية.



وصلى نيافة الأنبا مرقس مطران الإيبارشية القداس الإلهي صباح اليوم (في الذكرى الثالثة والأربعين لرهبنة نيافته) وذلك بكنيسة الشهيد مارجرجس (مقر المطرانية) بشبرا الخيمة، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات منح سر الكهنوت لأربعة شمامسة.



والكهنة الجدد هم هم: الشماس أمير غالي كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والقديس أبو مقار بمنطقة ابن الحكم بشبرا الخيمة باسم القس مقار، والشماس مسعود بدري كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء وداود النبي بشبرا الخيمة باسم القس ياكوبوس، والشماس ماجد ناجي كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بقليوب البلد باسم القس مارك، الشماس ريمون كحيل كاهنًا على كنيسة القديس يوسف النجار بمنطي باسم القس بيتر.