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رياضة

فاروق جعفر: رئيس الزمالك أكبر من إجبار ميتشو على إضافة عنصر جديد للجهاز الفني

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:21 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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عمرو ابوبكر
تحدث فاروق جعفر نجم الزمالك السابق عن تعادل الزمالك مع نادي مصر بهدف لكل فريق.

وقال فاروق جعفر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الزمالك لم يستعد جيدًا للمباراة، المسؤولية مسئولية لاعبين وليس مدربا، ميتشو لم يعرف الكرة المصرية حتى الآن عكس اللاعبين".

وأضاف: "الأداء الجيد في اول مباريات الزمالك مع ميتشو كان بسبب أن اللاعبين يرغبون في ظهورهم بشكل جيد أمام المدرب الجديد ليس إلا، الزمالك يحتاج للتعامل بتريث مع الوضع الحالي وتعديل الأوضاع داخل النادي، التعادل ده ممكن يعطي درسا للعيبة والجهاز الفني والادارة للعمل بشكل احترافي وعدم التعامل بالماتش مع اللاعبين".

أكمل فاروق جعفر: "أي تغيير في الجهاز الفني مش هيكون حلا، ادارة الزمالك احترافية ورئيس الزمالك دماغه أكبر من انه يضغط على المدرب لإضافة عناصر جديدة في الجهاز الفني".

واختتم تصريحاته "دي مباراة وانتهت بالتعادل مينفعش تقلب كيان نادي كبير بحجم الزمالك".
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