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فن

أحمد رزق يتصدر تويتر بعد دوره بفيلم الممر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:18 ص
احمد رزق
احمد رزق
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #احمد_رزق بعد دوره كصحفي حرب بفيلم الممر الذي يجسد بطولات رجال القوات المسلحة المصرية بحرب الاستنزاف.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏احمد رزق عامل دور عسل أوى 😅💚
‎#الممر

‏"سينا دي كبيرة اوي يا فندم "
احمد رزق أكتوبر ٢٠١٩

‏مش عارف ليه بيتهيألي ان فيلم الممر قصته هي هي قصه فيلم العمر لحظه... بس دور محمد خيري قام بيه احمد عز.. واحمد زكي هو هو احمد فلوكس ودور الفنانة العظيمة ماجدة عامله احمد رزق...

‏أحمد رزق قال لأحمد عز في فيلم الممر: أنا عارف إن عندك اسباب كتير تخليك ترفضني للمهمة دي .. بس في سبب واحد يمكن يخليك تقبل ! فقاله ايه ؟
قاله أنا فاشل ! اه فاشل في كل حاجة فساعدني أنجح مرة واحدة في حياتي..*أحيانا بيكون الفشل أقوي عوامل النجاح في الحياة بس المهم مين يؤمن ويثق فيك *

‏يا جدعان احمد رزق فى فيلم الممر حاجة فشيخة اقسم بالله💙💙

‏وفي مشهد بتاع احمد رزق وهو بيصحيه من النوم عشان العقرب ف ام زعقلو راح قيلو خلاص خدو ف حضنك😂😂😂💔.
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