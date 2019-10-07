اليوم .. عرض فيلم الممر على On E دون إعلانات

يعرض فيلم "الممر"، اليوم الاثنين، على شاشة قناة "ON E" في تمام الساعة الخامسة دون إعلانات، بعد عرضه الأول مساء أمس الأحد وذلك احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر.



بينما يعرض على قناة الـ DMC يوم الجمعة 11 أكتوبر، ويعاد يوم الثلاثاء 15 أكتوبر على نفس القناة، ويتناول الفيلم قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.



"الممر" بطولة كل من "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف".