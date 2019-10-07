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تعليم

البحث العلمي تنظم مؤتمرا عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار.. غدا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:43 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مؤتمر صحفي عن معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار ٢٠١٩، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٨/١٠/٢٠١٩ في مقر الأكاديمية.

ويعقد المؤتمر الصحفي تحت رعاية وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف التعريف بالحدث السنوي الأكبر الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للعام السادس على التوالي.

وسيعقد المعرض هذا العام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قاعة المنارة بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية فى الفترة من ٢٤-٢٥ أكتوبر 2019.
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