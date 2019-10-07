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فن

إياد نصار لـ صدى البلد: حاولت تقديم الإسرائيلي بشكل جديد في الممر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
إياد نصار
إياد نصار
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آيه عاطف
أكد الفنان إياد نصار، أن تقديم شخصية الإسرائيلي في فيلم "الممر" كان تحديا كبيرا بالنسبة له، خاصة وأنه تم تقديمها في العديد من الأعمال ولكن بشكل تقليدي.

وقال إياد نصار، في تصريح لـ "صدى البلد" :" تقديم شخصية الإسرائيلي كان تحديا كبيرا بالنسبة لي خاصة و أن الضابط الإسرائيلي أخذ مؤخرًا شكل نمطي في الأعمال السينمائية و الدرامية، و أنا أردت أن أكسر هذا النمط، وأتعمق في الموضوع بشكل أكبر، حتى أستطيع الوصول إلى التركيبة النفسية للشخصية بشكل حقيقي".

"الممر" بطولة كل من أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.
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