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فن

في ذكرى ميلاد بليغ حمدي .. 5 حقائق قد تصدمك عن الموسيقار الشهير

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:03 ص
بليغ حمدي
بليغ حمدي
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آيه عاطف
وُلد الموسيقار الكبير بليغ حمدي، يوم 7أكتوبر عام 1931 في القاهرة، وكان يعمل والده أستاذًا للفيزياء في جامعة فؤاد الأول، وأحب الموسيقى منذ صغره وتعلَّم عزف العود وأتقنه في عمر التاسعة.

درس بليغ حمدي، الحقوق والتحق بعد أن كبر بمعهد فؤاد الأول الموسيقي. وقدَّم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ من خلال أغنية “تخونوه”، كما عرَّفه الموسيقار محمد فوزي على أم كلثوم فلحَّن لها أغنية “حب إيه” عام 1960 والتي حققت نجاحًا باهرًا.

وفي ذكرى ميلاده، هذه بعض الحقائق عنه :

- تزوج بليغ حمدي من وردة الجزائرية في منزل الراقصة نجوى فؤاد.

- أغنية أم كلثوم "أنساك" التي لحنها بليغ حمدي كانت موجهة لوردة الجزائرية.

- اتُهم بليغ حمدي في حادثة انتحار الفنانة المغربية سميرة مليان عام 1984 والتي سقطت من شرفة شقته وتمت تبرئته بعد ذلك.

- كان بليغ حمدي مشهورًا بنسيانه الدائم.

- كان حمدي يغني أغنية "سيرة الحب" التي لحنها لأم كلثوم وهو على فراش المرض.

توفى بليغ حمدي في 12 سبتمبر عام 1993 بعد صراع مع مرض على مستوى الكبد، ونعته جريدة الأهرام المصرية واصفة إياه "بملك الموسيقى".
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