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مرأة

مفاجأة.. ماذا يحدث عند تناول بيضة مسلوقة يوميا على الريق؟

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:02 ص
بيضة مسلوقة
بيضة مسلوقة
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رنا عصمت
يتجاهل العديد من الأشخاص أهمية تناول وجبة الفطور، ويستيقظون في وقت متأخر، لمباشرة أعمالهم وأنشطتهم، ويلجأ العديد منهم لتناول المشروبات، كالقهوة، ثم تناول الوجبات السريعة، مما يؤثر على صحتهم، ويزيد من فرصة إصابتهم بالعديد من المشاكل الصحية.

وينصح الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بضرورة تناول وجبة الفطور في الصباح الباكر، وخاصةً تناول البيض المسلوق على الريق او علي الاقل بيضة مسلوقة يوميا، لهذه الأسباب:

1- الحفاظ على وزن الجسم:
يعتبر البيض المسلوق من أهم المواد التي تساعدك في عدم كسب سعرات حرارية عالية، فهو صحي ومفيد وقليل السعرات الحرارية.

2- تنشيط وظائف الكبد:
تساهم مادة "الكولين" الموجودة بالبيض المسلوق في الحفاظ على صحة الكبد، بالإضافة إلى المساهمة في تنشيطه للقيام بدوره.

3- قدرات عقلية عالية:
يساهم البيض المسلوق في تنشيط الذاكرة وتحسين نسبة التركيز، إذ أنه يؤثر على القوى العقلية، ولذلك ينصح به كوجبة فطار أساسية للأطفال.

4- تعزيز الجهاز المناعي:
يحتوي البيض على فيتامين A وD وحمض الفوليك، وهي أهم العناصر التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي.

5- تقوية العظام:
يساهم فيتامين D، الموجود بكثرة بالبيض المسلوق في بناء العظام، وليس ذلك فقط بل يقلل من مخاطر الإصابة بالتهابات المفاصل وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعظام
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