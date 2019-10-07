بقميص منقط... هايدي موسي بإطلالة ساحرة

نشرت الفنانة هايدى موسى صورا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.



تألقت هايدى موسى بإطلالة كاجوال انيقة وبسيطة غير مكلفة،مرتدية قميص أسود منقط بالأبيض وبنطلون جينز ازرق.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هايدى على خصلات شعرها الإنسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا هادئا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.