أم بلا قلب.. تستبدل طفلتها بسيارة مستعملة.. صور

تجردت سيدة من كل مشارع الأمومة وقررت أن تستبدل طفلتها البالغة من العمر عامان فقط، بسيارة رياضية مستعملة موديل عام 1992.



وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية، تعود التفاصيل عندما استبدلت أليس تود البالغة من العمر 47 عامًا طفلتها للحصول على سيارة قديمة عمرها 27 عامًا.



انكشفت القصة بعدما ذهبت تينا تشافيز زوجة بائع السيارة بالطفلة لمركز طبى فى مدينة توماسفيل بولاية جورجيا الأمريكية، وبدا على الطفلة آثار كدمات واضحة، وبعد إبلاغ الشرطة تبين أن تينا ليست الأم الحقيقية.



وبالرغم من اعترافها بالأمر حاولت تشافيز تبرئة نفسها، بعدما ادعت أنها تبنت الطفلة وعجزت عن رعايتها وتوفير حياة كريمة لها، بمساعدة زوجها فيسينيو ميندوزا البالغ من العمر 53 عامًا.



إلا أن السلطات قررت تقديم الثلاثى للمحاكمة فى 21 أكتوبر الجارى، وتغريمهم 50 ألف دولار أمريكى بسبب عملية بيع غير قانونية لقاصر.