ميلان ويوفنتوس في صراع حاسم على مقاعد دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب «سان سيرو» مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ميلان ويوفنتوس، مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإيطالي، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع المربع الذهبي.

يدخل ميلان المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، متقدمًا بثلاث نقاط فقط على يوفنتوس صاحب المركز الرابع، ما يجعل المواجهة حاسمة لكلا الفريقين في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويأمل يوفنتوس في استغلال هذه القمة لتحقيق فوز يقلب موازين الترتيب، حيث يمنحه الانتصار فرصة التقدم إلى المركز الثالث، وتقليص الفارق مع أصحاب المراكز الأولى، خاصة بعد تحسن نتائجه في الفترة الأخيرة.

وعلى الجانب الآخر، يسعى ميلان لتأكيد تفوقه ومواصلة الضغط على ثنائي الصدارة، بعدما فقد حظوظه في المنافسة المباشرة على اللقب، مكتفيًا بالتركيز على إنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن.

ورغم التاريخ الكبير للمواجهات بين الفريقين، التي كانت في السابق صراعًا على اللقب، فإن القمة الحالية تأتي في ظل سيطرة إنتر ميلان ونابولي على المشهد هذا الموسم، ما يزيد من أهمية المواجهة كفرصة أخيرة لتعزيز الموقع في جدول الترتيب.