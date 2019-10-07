تهديدات بانهيار أرضي.. بركان مكسيكى يثور 14 مرة في ليلة واحدة

في ظاهرة نادرة شهدت المكسيك ثوران البركان كوكوكاتيبتل، أكثر البراكين نشاطا في البلاد، 14 مرة في ليلة واحدة منذ أيام.



ورصدت وكالة الكوارث المكسيكية فوران البركان بعد منتصف الليل واستمر الثوران من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل إلى ما بعد السابعة صباحًا.



وذكر مركز منع الكوارث في اليابان أن الثوران المتتالي مساء الأربعاء، أعقبه ثوران يوم الخميس ثم ثورانه ثلاث مرات يوم الجمعة مما أدى لانطلاق غازات ودخان وكميات من الرماد البركاني من فوهة البركان.



وحذّر المركز المواطنين، وطلب منهم الابتعاد عن المناطق القريبة من البركان خاصة بالقرب من فوهة البركان بسبب الخطر الناجم عن الشظايا الباليستية، وفي حالة هطول الأمطار يتعين عليهم ترك الأودية القريبة تحسبًا لخطر وقوع انهيارات أرضية".