بسبب لاعبي الاهلي والزمالك.. أول قرار من حسام البدري في معسكر أكتوبر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، الاكتفاء بتادية تدريبات خفيفة في اول ايام المعسكر المغلق الذي سينطلق اليوم الاثنين.





وياتي قرار حسام البدري بتادية تدريبات خفيفة تخوفا من تعرض اللاعبين والاجهاد، خاصة وان اللاعبين جاؤا من مباريات قوية مع فرقهم مثل مواجهة الاهلي واسوان والزمالك واف سي مصر.





وكان حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر،قد اعلن عن قائمة معسكر اكتوبر والتي جاءت على النحو التالي: محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد، بالإضافة الي الرباعي المحترف محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا.





واستقر حسام البدري على عدم استدعاء بديل لعمرو السولية، وذاك بعدما تعرض للاصابة خلال مباراة الاهلي واسوان بالدوري الممتاز.