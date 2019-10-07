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أخبار العالم

أمريكا تتخلى عن حلفائها علنا: لن ندافع عن الأكراد أمام تركيا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:58 ص
صدى البلد
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رويترز
قال مسؤول أمريكي لرويترز إن الولايات المتحدة أبلغت قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد صباح يوم الاثنين أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان. 

جاء ذلك قبيل هجوم تركيا متوقع في شمال شرق سوريا.

وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية أخلت موقعين للمراقبة في تل أبيض ورأس العين في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا.

وأضاف أن باقي القوات الأمريكية في المنطقة لا تزال في مواقعها.
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