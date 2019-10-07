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أخبار العالم

في قارب بصل وطماطم.. إحباط عملية تهريب شحنة حشيش إيراني كبرى بميناء الدوحة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:41 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
تمكنت الإدارة العامة للجمارك الكويتية من إحباط عملية تهريب إيرانية للمخدرات.

وأفادت صحيفة القبس الكويتية بأن قطر اكتشفت شحنة ضخمة من مخدر الحشيش قادمة من جهة إيران باتجاه ميناء الدوحة.

وقالت الصحيفة إن مصادر أمنية قطرية كشفت أن رجال مباحث ميناء الشويخ تمكنوا من ضبط نحو 400 كيلو حشيش على لنش قادم من إيران، على متنه بصل وطماطم.

وأضاف المصدر أن الإدارة العامة للجمارك تحذر كل من تسول له نفسه تهريب المواد المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها.

وتجدر الإشارة إلى أن الحرس الثوري الإيراني يعد من أكبر عصابات المافيا العالمية في تهريب المخدرات والأسلحة وغيرها.
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