Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بوتين يوجه إنذارا شديد اللهجة لـ أردوغان

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:41 م
بوتين يوجه إنذارا
بوتين يوجه إنذارا شديد اللهجة لـ أردوغان
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يبحث مع أردوغان خطط تركيا للقيام بعملية عسكرية في شمالي سوريا.

ووفقا لـ قناة "روسيا اليوم"، أعرب بيسكوف عن أمل الكرملين في أن تلتزم تركيا في جميع الظروف بوحدة الأراضي السورية.

وتخشى روسيا الأوضاع في سوريا عقب إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من الحدود التركية والتخلي عن قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال الكرملين ردا على ذلك إن موسكو متمسكة بضرورة انسحاب كل القوى الأجنبية غير القانونية من سوريا.

وأعلنت تركيا نيتها شن عملية تستهدف الأكراد عقب إتمام الانسحاب الأمريكي.

وقال مسؤول تركي كبير لرويترز اليوم الاثنين إن بلاده ستنتظر على الأرجح انسحاب القوات الأمريكية من منطقة في شمال سوريا تخطط تركيا للقيام بعملية عسكرية فيها قبل أن تبدأ الهجوم.

وأضاف أن الانسحاب الأمريكي من منطقة العمليات المزمعة قد يستغرق أسبوعا وأن أنقرة ستنتظر ذلك على الأرجح لتجنب "أي حوادث".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكرملين: قمة ثلاثية تجمع روسيا وتركيا وإيران بشأن سوريا الشهر المقبل

انسحاب أمريكي من قاعدة بسوريا.. تتخلى عن الأكراد وتتركهم بمواجهة أردوغان

تركيا: ننتظر رحيل القوات الأمريكية لنبدأ الهجوم

بعد انسحاب واشنطن .. موسكو تدعو كل القوى الأجنبية لمغادرة سوريا

ترشيحاتنا

بعد انسحاب واشنطن .. موسكو تدعو كل القوى الأجنبية لمغادرة سوريا

بإطلالة غير متوقعة.. أحلام تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

ليفربول يشارك ريال مدريد ويوفينتوس في رقم قياسي.. تعرف عليه

تعرف على رسالة جنش لجماهير الزمالك

مباريات نارية لـ محمد صلاح مع ليفربول بعد فترة التوقف الدولي.. تعرف عليها

بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس بسيطة.. بطلة مسلسل سابع جار تخطف الأنظار فى عقد قرانها .. صور

شاهد.. أول ظهور لـ سنوب دوج بعد رحيل حفيده في العرض الخاص لـ The Addams Famil

بالأحمر النارى.. هكذا احتفلت ريم البارودى بعيد ميلادها