بوتين يوجه إنذارا شديد اللهجة لـ أردوغان

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يبحث مع أردوغان خطط تركيا للقيام بعملية عسكرية في شمالي سوريا.



ووفقا لـ قناة "روسيا اليوم"، أعرب بيسكوف عن أمل الكرملين في أن تلتزم تركيا في جميع الظروف بوحدة الأراضي السورية.



وتخشى روسيا الأوضاع في سوريا عقب إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من الحدود التركية والتخلي عن قوات سوريا الديمقراطية "قسد".



وقال الكرملين ردا على ذلك إن موسكو متمسكة بضرورة انسحاب كل القوى الأجنبية غير القانونية من سوريا.



وأعلنت تركيا نيتها شن عملية تستهدف الأكراد عقب إتمام الانسحاب الأمريكي.



وقال مسؤول تركي كبير لرويترز اليوم الاثنين إن بلاده ستنتظر على الأرجح انسحاب القوات الأمريكية من منطقة في شمال سوريا تخطط تركيا للقيام بعملية عسكرية فيها قبل أن تبدأ الهجوم.



وأضاف أن الانسحاب الأمريكي من منطقة العمليات المزمعة قد يستغرق أسبوعا وأن أنقرة ستنتظر ذلك على الأرجح لتجنب "أي حوادث".